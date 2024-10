Promozione: derby tra Casalguidi e Monsummano. Lampo e Larcianese. Impegni casalinghi

CALCIO

Questo weekend Casalguidi ed Intercomunale Monsummano si affrontano al "Brizzi", nel match valido per l’8^ giornata del girone A di Promozione. Le due squadre arrivano da due pareggi, che hanno lasciato un po’ di amaro in bocca ad entrambe. I gialloblù di mister Benesperi lo scorso fine settimana hanno impattato per 1-1 col Forte dei Marmi. Il pari è stato mal digerito, perché il Casalguidi ha disputato un ottimo incontro, creando un numero enorme di occasioni da gol, senza però riuscire a concretizzarle tutte, subendo poi la rete del pari durante la ripresa. Gli amaranto invece cercavano riscatto contro la San Marco Avenza allo "Strulli". Il gol segnato da Ferrara sembrava che dovesse regalare ai monsummanesi la gioia del primo successo stagionale. Invece è arrivato l’1-1 della squadra di Carrara, che ha gelato la compagine allenata da mister Fanucchi. Inutile quindi dire, quanto sia davvero importante per entrambe questo incontro, con inizio alle 14:30. Con una vittoria i gialloblu continuerebbero a stare vicini alla zona Play-Off. In caso di successo gli amaranto darebbero una bella svolta alla stagione, sin qui poco positiva.

La Larcianese, seconda in classifica generale, ospiterà i biancoazzurri del Forte dei Marmi 2015, che ha tre punti in meno. Causa i lavori di trasemina e sabbiatura del manto erboso del "Cei", la gara verrà giocata allo stadio "Strulli" di Monsummano Terme, con fischio d’inizio alle ore 14:30.Sarà la prima sfida assoluta nella storia tra le due formazioni. Il Forte dei Marmi come la Larcianese arriva da due pareggi nelle gare disputate domenica scorsa, rispettivamente con Casalguidi e Real Cerretese. Mister Maurizio Cerasa non disporrà sicuramente del trequartista Filippo Ferraro, ai box per problemi muscolari ad una coscia. In forte dubbio anche l’utilizzo dell’attaccante Lorenzo Biagioni, uscito prima del tempo nell’ultima partita per una contusione al piede.

Dopo il brillante successo, conquistato nell’ultima giornata di campionato sul campo della forte Pontremolese, il Lampo Meridien torna a giocare allo stadio dei Giardinetti, contro la formazione lucchese del Marginone. Nell’ultima giornata di campionato la formazione ospite è stata sconfitta per tre reti a uno dal Montecatini Terme. ll Valdinievole Montecatini rinfrancato dal ritorno alla vittoria col Marginone si appresta ad andare a far visita al San Giuliano. Nello spogliatoio è tornato un cauto ottimismo, i presupposti sono quelli di fare bene contro un avversario costruito per stare in alto. Per uscire dalla zona rossa i ragazzi di Fabbri sono pronti a vendere cara la pelle. Il tecnico biancoceleste carica i suoi chiedendo di non abbassare la guardia proprio nel momento che la squadra sta crescendo. La neo promossa si presenta come la matricola terribile in quanto arriva dalla prima categoria avendola dominata senza essere mai sconfitta, soltanto tre pareggi il resto solo vittorie e oggi con la sua coppia di goleador Doveri - Ghelardoni con due firme a testa veleggia in zona play off, il rischio è alto ma si parte dallo zero a zero.

Incerpi–Lo Iacono–Mancini