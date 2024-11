Promozione: doppio "big-match» oggi per le versiliesi. Pietrasanta-Cerretese e San Giuliano-Forte

Giornata numero 12 in Promozione e quartultima del girone d’andata. Il calendario offre scontri diretti fra 4 delle 5 prime della classe: ci sono infatti oggi alle 14.30 sia Pietrasanta-Real Cerretese (prima a 26 punti contro terza a 22) sia San Giuliano-Forte dei Marmi (seconda a 23 punti contro quinta a 17). Quindi lo spettacolo non mancherà.

Qui Pietrasanta. Si torna a giocare allo stadio “XIX Settembre“ di via del Crocialetto anche se il manto erboso non si presenta ancora in perfette condizioni. L’allenatore ’Beppe’ Della Bona ritrova Bruzzi dopo la febbre che gli aveva fatto saltare il Monsummano e rispetto a domenica scorsa potrebbe proporre una squadra ancor più a trazione anteriore lasciando fuori Aquilante e andando col 3-4-1-2 anziché col 3-5-2. L’unico assente è Laurini, non ancora al top. La sfida con la Cerretese richiama alla memoria quella della passata stagione nella corsa al titolo a tre col Viareggio e poi nel duello ai playoff. Arbitrerà Andrea Baldasseroni di Pistoia, coadiuvato dagli assistenti di linea Giacomo Di Legge di Pisa e Mirko Mangini di Livorno.

Probabile formazione (3-4-1-2): 1 Citti; 2 Da Prato, 3 Terigi, 5 Bartoli (2005); 7 Szabo, 4 S. Ceciarini (C), 8 Biagini, 6 Della Pina; 10 Mattiello; 9 Bruzzi, 11 A. Remedi.

Qui Forte dei Marmi. Tutti presenti negli squali a disposizione di Luca Cagnoni, con l’unica eccezione dell’attaccante Rodriguez che è squalificato (il cubano tuttavia non pare minimamente distratto dalle voci di mercato che lo darebbero nell’orbita del Castelnuovo di Vangioni in Eccellenza). Nel San Giuliano c’è tanta qualità e la partita si annuncia bellissima. Al “Bui“ dirigerà Sara Foresi di Livorno, con guardalinee Matteo Particelli di Carrara ed Ilona Chernenkova di Piombino. Il Forte potrebbe sorprendere tatticamente lasciando il tanto caro 4-2-3-1 per mettersi a specchio con i nerazzurri di Roventini.

Probabile formazione (4-3-3): 1 Ceragioli; 2 Credendino, 5 Cardillo (F. Sodini), 6 Rocchiccioli, 3 Arcidiacono (07); 4 Papi, 10 Lossi (C), 8 Del Soldato; 11 N. Sodini, 9 Maggi, 7 Tedeschi.