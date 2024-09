Promozione e Prima categoria. Derby a Follo e Beverino. Coppa Liguria, si parte

Tanti derby nel fine settimana del calcio dilettantistico spezzino, che vede al via anche la Coppa Liguria di Seconda categoria. In Promozione si disputa la seconda giornata dove spiccano i derby Follo-Levanto e Beverino-Forza e Coraggio. Giornata inaugurale in Prima categoria con la neopromossa Riomaior di scena oggi sul campo della Cogornese. In Coppa Liguria al via otto spezzine divise in due gironi.

PROMOZIONE

Busalla-Don Bosco (Busalla ore 15 arbitro Bergonzi di Savona, assistenti Morbelli di Albenga e Zanin di Savona), Canaletto Sepor-Calvarese (Tanca 15 arbitro Esposito, assistenti Spinetta e Lenzi di Spezia), Follo-Levanto (Follo 15 arbitro Gardella, assistenti Atzei e Chiapolino tutti di Chiavari). Beverino-Forza e Coraggio (Colombo Beverino 15 arbitro Sanguineti della Spezia, assistenti Bernardini e Bonino di Chiavari), Magra Azzurri-San Desiderio (Camaiora Santo Stefano Magra 15 arbitro Fraticelli, assistenti Gasparo e Sorace di Genova), Tarros Sarzanese-Caperanese (Luperi Sarzana 15 arbitro Minniti, assistenti Bruzzone e Righetti di Genova).

PRIMA CATEGORIA

Cogornese-Riomaior (oggi Cogorno 15 Chiapolino di Chiavari), Amegliese Iron Fox-Riccò Le Rondini (La Ferrara Ameglia 10.30 Lena della Spezia), Bolanese-Marolacquasanta (Bertolotti Bolano 15 Salvetti della Spezia), Cadimare-Castelnovese (Pieroni Pieve 15 Campodonico di Chiavari), Colli-Brugnato (Castelnuovo Magra 10.30 Castellucci della Spezia), Romito Magra-Segesta (Biggi Romito Magra 10.30 Brizzi della Spezia), Santerenzina-Lavagna (Falconara San Terenzo 15 Hamouda della Spezia).

COPPA LIGURIA

SECONDA CATEGORIA

Girone Q. Vezzano-Lerici (Bottagna 18), Calcio Popolare Spezia-San Lazzaro Lunense (Tanca 17).

Girone R. Mamas Giovani-Rebocco (Pieroni Pieve 10.30), Polisportiva Monterosso-Ceparana (Raso Scaramuccia Levanto 16).