Promozione e Prima Categoria. Verucchio contro il Civitella. I Delfini fanno pari con Gatteo La 8ª giornata di Promozione e la 6ª di Prima Categoria vedono Faenza, Fratta Terme, Sampierana e Forlimpopoli in testa alle rispettive classifiche. Del Duca Grama, Bakia, Due Emme, Verucchio e Classe inseguono in Promozione, mentre Riccione, Young Santarcangelo e Delfini in Prima Categoria.