Promozione, ecco le gare: "A Trodica il big match"

Occhi puntati sul match d’alta classifica Trodica-Corridonia in un turno molto interessante del campionato di Promozione. Roberto Buratti, allenatore del Trodica, presenta le gare della 17ª giornata del girone B di Promozione. "È un campionato – dice il tecnico – in cui sarà da attendere un mese circa per avere un quadro più delineato della classifica che è ancora così corta e basta poco perché possa cambiare. L’unica soluzione è infilare una serie di vittorie come ha fatto il Matelica che ha centrato sette successi ed è in testa".

Appignanese-Vigo Castelfidardo: "La Vigor è favorita ma dovrà stare attenta perché l’Appignanese sul suo campo è un osso duro per tutti: 1-2".

Atletico Centobuchi-Potenza Picena: "Penso che nel girone di ritorno l’Atletico perderà pochi punti sul suo campo, anzi non escludo nemmeno che possa vincerle tutte in casa: 1".

Aurora Treia-Matelica: "Da un lato c’è la capolista Matelica che sta andando molto bene, dall’altra la squadra di casa è reduce da una preziosa vittoria esterna. Spero in un pareggio".

Casette Verdini-Rapagnano: "Casette è favorita ed è reduce da una bella prova a Castelfidardo sebbene abbia perso: 1".

Monticelli-Elpidiense Cascinare: "È una partita in cui l’Elpidiense Cascinare accusa molte assenze: 1".

Palmense-Cluentina: "È un match che mette in palio punti pesantissimi, credo che alla fine possa uscire fuori un pareggio".

Sangiorgese Monterubbianese-Porto Sant’Elpidio: "Ecco una delle ultime chiamate per il Porto Sant’Elpidio di entrare nel giro playoff: 1".

Trodica-Corridonia: "È uno dei tanti scontri diretti del girone di ritorno che affronteremo con lo spirito di centrare i tre punti, ma ci attende un match difficile perché loro sono organizzati e in salute".