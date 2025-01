Promozione femminile. Atletico Lucca cala il pokerissimo

Nonostante le tante assenze, l’Atletico Lucca Women porta a casa la quarta vittoria consecutiva. Questa volta a farne le spese è il San Piero a Sieve. Le ragazze di Crini, contro le rossonere, hanno provato a giocare senza farsi schiacciare, ma l’Atletico non ha lasciato ampi spazi di manovra e si è imposto per 5 a 0. Un risultato roboante che va fin troppo stretto alle ragazze di Cordeschi che hanno trovato sulla loro strada una Breschi in grande giornata che ha evitato un passivo fin troppo pesante. Il primo gol per le rossonere porta la firma di Moriconi che realizza un ottimo calcio di punizione da limite. Al 14’ arriva il raddoppio con Orsi, brava ad appoggiare in rete un suggerimento di Pieroni. Nel secondo tempo è Pierotti che mette a segno la terza rete, con un bel diagonale dal limite. La quarta porta la firma di Migliavacca, brava a ribadire in rete un angolo di Pieroni. La quinta rete la realizza la stessa Pieroni, brava a sfruttare una verticalizzazione di Gerosa. Per poco non arriva la sesta rete, ma questa volta è la traversa a negare la gioia del gol a Moriconi su punizione.

Un’ottima partita quella giocata dalle ragazze di Cordeschi che ancora una volta hanno data vita ad una bella prestazione, con tante reti che mettono ancora una volta in rilievo una bellissima prestazione corale.

Tre punti che permettono all’Atletico Lucca Women di scalare la classifica e di avvicinarsi alle parti alte, in vista del rush finale del campionato, dove, sicuramente, saranno protagoniste, come fatto fino ad ora, a dimostrazione dell’ottimo percorso di crescita che queste ragazze stanno facendo sotto l’attenta direzione di Stefano Cordeschi.

Alessia Lombardi