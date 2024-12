Promozione: Fermignanese batte Jesina e conquista il primato, Vismara imbattuta

Cinque vittorie e due pareggi hanno caratterizzato la penultima giornata del girone d’andata in Promozione. La Jesina contro la Fermignanese perde lo scontro diretto e il primato e viene raggiunta al secondo posto dal Vismara. Tra i successi importanti c’è quello del Villa San Martino contro il Barbara Monserra. Pari per il Lunano.

I numeri. La Fermignanese e il Tavullia Valfoglia vantano l’attacco più prolifico in fatto di marcature (23). La difesa che invece ha subito di più è quella dell’Appignanese (21). Il Vismara è l’unica squadra imbattuta del girone ed è la più votata ai pareggi (8).

Il successo della capolista Fermignanese a Jesi è commentato da mister Simone Pazzaglia: "È stata una bella partita e una bella vittoria da parte nostra, sono orgoglioso di ciò che stanno facendo i ragazzi come devono essere orgogliosi i tifosi e la gente di Fermignano, non capita spesso di vincere a Jesi. Giusto godersi la vittoria ma dobbiamo pensare subito alla prossima partita con il Gabicce Gradara che è una squadra forte, costruita per stare davanti e per noi sarà più difficile della partita con la Jesina".

Vittoria nel derby. Su un campo allentato per la pioggia, il Gabicce Gradara regola un tenace Sant’Orso e si mantiene in zona playoff. A fine partita il match-winner Giovanni Gallotti ha commentato soddisfatto: "Nella ripresa abbiamo fatto meglio, ci siamo mostrati tenaci, ci abbiamo messo qualcosa in più, avevamo voglia di vincere e abbiamo dato tutto. Dobbiamo cercare di farlo per tutti i 90 minuti di gioco. Un successo che dedico a tutto il gruppo, stiamo raccogliendo i frutti del lavoro in settimana".

Il punto del Vismara conquistato domenica a Rio Salso è commentato dal mister Pierangelo Fulgini: "I ragazzi hanno fatto un’altra grande prestazione contro un avversario di livello e forse meritavamo sicuramente una soddisfazione maggiore, ma il calcio a volte ha delle varianti e delle dinamiche che bisogna saper interpretare. Dobbiamo continuare con determinazione e costanza questo bel percorso".

I bomber. La classifica marcatori vede al primo posto con 8 reti: Giovanni Cordella (Jesina) e Riccardo Pierandrei (Marina). Seguono con 7 reti: Alessandro Torsani (Gabicce Gradara) e Mattia Gaudenzi (Vismara). 6 reti: Luigi Giunchetti (Tavullia Valfoglia), 5 reti: Fabio Cuomo (Gabicce Gradara), Francesco Tatò (Villa San Martino), Filippo Pagliardini (Lunano), Gabriele Tittarelli (Jesina), Manuel Muratori (S.Orso), Ivan Cirulli (Tavullia Valfoglia).