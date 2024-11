Promozione. Fermignanese e Pergolese a reti bianche

RECANATI

Un boccone durissimo da digerire per Lorenzo Bilò, alla sua "prima" da allenatore dei "seniores" al Tubaldi. Mirabilmente comunque il tecnico giallorosso, comprensibilmente con il morale sotto i tacchi, riesce a mantenere la lucidità necessaria per commentare quanto accaduto: "Sono stati cinque minuti che compromettono una prestazione quasi perfetta non solo dal punto di vista agonistico ma anche tecnico. Ho visto la squadra giocare, esprimersi con fiducia e coraggio poi alla fine i nostri sforzi sono stati vanificati e così perdiamo due punti di fondamentale importanza. Dobbiamo rimanere positivi perché per 90 minuti ho visto la mia squadra padrona del campo e forse anche il 3-1 ci stava stretto. Certo la gestione del recupero dovrà essere rivista e profondamente analizzata perché quanto successo ci deve far riflettere". Croce e delizia la gioventù: "Di certo abbiamo sbagliato alcuni comportamenti individuali, però la sensazione che ho avuto è che in generale la spina fosse stata staccata". Il tecnico ospite Domenico Farrocco non si fa condizionare dal pareggio agguantato in modo insperato: "Portiamo a casa un punto è vero ma oggi (ieri, ndr) non salvo nulla della partita. E’ stata la peggiore gara dall’inizio dell’anno per l’approccio e l’atteggiamento. Siamo stati troppo supponenti ed alla fine, con i nervi, l’abbiamo ripresa però, sinceramente, non sono per nulla soddisfatto. La Recanatese ha fatto la partita che doveva fare: noi abbiamo dato per scontato un sacco di cose ed abbiamo rischiato di fare brutte figure".

a. v.