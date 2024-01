Promozione, festa Sansovino in casa mentre l’Alberoro trova un ottimo punto con l’Antella. Miccio e Nikolla ribaltano il Pienza. Bennati fa volare il Montagnano

La Sansovino corre e registra la terza vittoria consecutiva. I ragazzi di Testini restano da soli al secondo posto andando a vincere, anzi a rimontare il Pienza dell’ex Giulio Peruzzi che ha dato filo da torcere a dispetto del penultimo posto in classifica. Accade tutto nella ripresa con Veliz Coccolo che al 70’ porta in vantaggio i senesi, ma ecco poco dopo il pari con il gol del solito Miccio seguito dal sorpasso siglato da Nikolla che manda in estasi la Sansovino, seconda a meno sette dall’Affrico. La capolista, allenata dall’ex Sansovino Luca Tognozzi, passa per 2-1 contro il Casentino Academy che solo allo scadere trova la rete che rende meno amaro un ko di tutto rispetto contro una delle big del girone.

Restando nei piani alti della classifica rallenta il Grassina che scivola al terzo posto. Merito del Torrenieri che è riuscito a fermare sul punteggio di 1-1 i rossoversi, aiutando indirettamente la Sansovino a restare da sola al secondo posto in classifica nel girone C di Promozione. Ottimo pareggio anche per l’Alberoro di Bernacchia a conclusione di una settimana davvero buona. I rossoblù infatti dopo aver eliminato in Coppa Italia l’Affrico erano attesi dall’esame di maturità in casa dell’Antella, quarta forza del girone. Prova ampiamente superata visto che l’Alberoro torna a casa con un punto frutto dello 0-0 che permette di restare al sesto posto, a tre punti dal primo posto utile per salire sul trenino playoff. Altro pareggio per 0-0 quello tra il Subbiano di Luca Giusti e il Fiesole, risultato che non cambia la classifica delle due formazioni.

Sorride il Montagnano. Laurenzi trova altri punti, questa volta ancor più pesanti. Merito della rete arrivata praticamente allo scadere di Bennati. Un gol che piega il Torrita che ormai pregustava il punto e che per i torelli rappresenta il settimo risultato utile consecutivo per uscire dalla zona rossa. Impresa del Lucignano. Gli amaranto di Gennaioli espugnano il campo della Settignanese con una vittoria di misura (1-0) firmata da Dodaj. Seconda vittoria stagionale che non cambia la classifica più di tanto ma rimette in gioco gli amaranto, ultimi, a meno uno dal Pienza e soprattutto tornati in corsa per un posto nei playout.