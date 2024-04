Promozione. Frena la Portuense, il Casumaro perde in casa col fanalino Fossolo. Colpo Comacchiese con lo Sparta: lagunari a meno quattro dai playoff

C’è ancora una chance playoff per la Comacchiese di Bresciani, che nel turno infrasettimanale di ieri sera espugna per 2-0 il campo dello Sparta Castelbolognese, agganciando il Mesola al quinto posto (i castellani avevano già perso nell’anticipo contro il Consandolo) e guadagnando due punti sulla Portuense, al quarto posto nella zona playoff. I rossoneri infatti vengono frenati sul loro campo (0-0) dal Placci Bubano, ma a quattro giornate dalla fine del torneo restano in vantaggio sulle rivali e hanno una buona dote ancora da difendere e gestire.

In coda frena invece pesantemente il Casumaro, ed è una sorpresa: al ’Merighi’ i centesi cadono 2-3 contro il fanalino di coda Fossolo, ed è un ko che pesa molto, perchè una vittoria avrebbe collocato gli uomini di Nardiello oltre la zona playoff. Così invece, il Casumaro resta al quart’ultimo posto e dovrà probabilmente soffrire fino alla fine.