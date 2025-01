Promozione - Girone "A»: il punto. Tommei: "Marginone, bella prova. Ora avanti così a testa bassa»

Un buon pareggio per il Marginone con la Lunigiana Potremolese. I ragazzi di Tommei, alla sua prima gara da allenatore in prima, hanno saputo reagire e pareggiare nel secondo tempo. Poi, nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Venturini, sono riusciti a conquistare questo buon punto, contro una formazione, che se non avesse i dieci punti di penalizzazione, sarebbe al vertice per lottare per la promozione. Il Marginone deve continuare a lottare per cercare di risalire la classifica e provare ad ottenere la salvezza diretta.

"Abbiamo giocato – ha commentato Tommei – una buona partita, contro un avversario molto forte. Abbiamo avuto qualche occasione nel primo tempo, come anche la Pontremolese, poi passata in vantaggio su un calcio da fermo. Nella ripresa abbiamo giocato molto bene, anche se loro hanno avuto una grande occasione, sull’1 a 0, con un calcio di rigore non concesso dal direttore di gara. Ma noi siamo riusciti a pareggiare con un gran gol di Casali, veramente molto bello".

"Poi – aggiunge – ci siamo fatti un po’ del male da soli, con l’espulsione di Venturini a pochi minuti dalla fine che ci ha costretto a giocare il finale e tutto il recupero in inferiorità numerica. Ma i ragazzi sono riusciti a rimanere in partita, pur soffrendo al cospetto di una squadra che, senza i punti di penalizzazione, sarebbe al quarto posto, pronta a lottare per la promozione, con l’organico forte che ha. Noi dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, a testa bassa".

Alessia Lombardi