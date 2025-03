Promozione - Girone "A»: l’analisi. Marginone, pari che mette nei guai. Ora c’è da evitare la "forbice»

Un punto, quello conquistato nello scontro diretto contro l’ultima in classifica Viaccia, che in casa Marginone serve veramente a poco. A tre giornate dalla fine la squadra di Tommei (foto), si trova al penultimo posto, con 20 punti, sorpassata dall’Intercomunale Monsummano che ha battuto l’Urbino Taccola con un secco 2 a 0 ed è salita a quota 21. Adesso c’è da sperare che, da qui alla fine della stagione, non si arrivi alla cosiddetta forbice ovvero di dieci o più punti tra la quint’ultima e la penultima. In questo caso ci sono sei punti e mancano ancora tre partite alla fine del campionato.

Domenica prossima il Marginone affronterà il Cubino che, ormai, non ha più nulla da chiedere al campionato e si trova all’ottavo posto, con 39 punti. Ma gli occhi puntati saranno sullo scontro diretto tra il Viaccia, ormai ad un passo dalla retrocessione ed il Montecatini Valdinievole che, da qui alla fine della stagione, farà di tutto per far sì che si formi la "forbice".

Il calendario per la formazione di Tommei non è dei più agevoli, perché, oltre che con il Cubino, dovrà vedersela anche contro il Pietrasanta e, nell’ultima, in casa del Casalguidi. Un finale di stagione molto difficile. Ma era stato messo in programma, visto che il Marginone si trova alla sua prima stagione assoluta in Promozione ed ha anche cambiato tre allenatori (Moretti al posto di Bendinelli e poi Tommei).

Alessia Lombardi