Promozione - Girone "A». Marginone mantiene il pareggio anche in dieci

Marginone 1Lunigiana Pontremolese 1

MARGINONE: Morini, Puccini (27’ st G. Mangiò), Casali, Lavorini, Carlini, Bandoni, Venturini, Cesaretti (25’ st Ricci), Cortesi, Del Magro (40’ st L. Mangiò), Rotunno (1’ st Sheta). (A disp.: Bolognesi, Del Pistoia, Carmignani, Papagna, Bellandi). All.: Tommei.

LUNIGIANA PONTREMOLESE: Cacchioli, Franzoni, Miceli, Cucurnia (73’ st Aliboni), Filippi, Vannucci, Gazzoli, Grassello, Ceciarini, Baudi (16’ st Mengali), Mancini (10’ st Mathibedi, 81’ Vicari). (A disp.: Santini, Lisi, Scaldarella, Donati, Vicari, Di Santo). All.: Verdi.

Arbitro: D’Orsi di Pisa.

Reti: 42’ pt Franzoni, 30’ st Casali.

Note: espulso 35’ st Venturini per proteste.

MARGINONE - Un buon pareggio per il Marginone, in casa contro il Lunigiana Potremolese, finendo anche la gara in dieci. La squadra di Tommei (foto), al debutto come primo allenatore sulla panchina arancionera, va sotto a pochi minuti dalla fine del primo tempo, con Franzoni, bravo a battere Morini con un colpo di testa, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Baudi. Una doccia fredda, soprattutto perché, fino a quel momento, i padroni di casa non avevano assolutamente meritato di andare in svantaggio.

Nella ripresa il Marginone parte bene e cerca subito il pareggio. Ma la palla, purtroppo, come in altre occasioni, non vuol saperne di entrare. Alla mezz’ora, però, Casali è più veloce di tutti a sfruttare una sovrapposizione sulla fascia e, dal vertice dell’area di rigore, piazza la sfera sul palo più lontano della porta difesa da Cacchioli che non può fare niente. Bel gol e match di nuovo in parità.

Finale incandescente, con i ragazzi di Tommei che provano il tutto per tutto per portare a casa i tre punti. Il Marginone, però, rimane in dieci uomini per l’espulsione, al 35’, di Venturini per poteste nei confronti dell’assistente. La Pontremolese prova ad approfittarne, ma il risultato non cambia: arriva un pareggio. Che al Marginone serve per fare un altro piccolo passo in avanti ed avvicinarsi alla zona tranquilla della classifica che dista, ora, quattro punti.

Alessia Lombardi