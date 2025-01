Promozione - Girone "A». Marginone, scontro diretto. Sfida esterna al Firenze Ovest

Il 2025 per il Marginone si apre con uno scontro diretto. Domani, alle 14.30, infatti, la squadra di Moretti affronterà, in trasferta, il Firenze Ovest, formazione che si trova assieme ai lucchesi alla pari in classifica, con 14 punti, rispettivamente al quart’ultimo e terz’ultimo posto. Sarà un match molto importante per gli arancioneri che arrivano dalla sconfitta casalinga, sempre contro una diretta concorrente per la salvezza, prima delle festività di Natale, l’Intercomunale Monsummano.

Si apre, dunque, questo girone di ritorno importante per il Marginone che deve cercare di invertire la rotta, per cercare di conquistare l’obiettivo prefissato: la salvezza al primo anno nella storia della società in Promozione.

"E’ una gara molto importante – ha commentato Paolo Moretti – , ma, da qui alla fine, saranno tutte sfide importanti, delle vere e proprie finali. Abbiamo cercato di prepararla nel migliore dei modi, dovremo cercare di scendere in campo facendo la nostra partita, con l’unico obiettivo che vogliamo portare a casa: conquistare la vittoria. Rientreranno dagli infortuni Cardini e Casali, mentre sarà ancora squalificato Carmignani; per il resto, saranno tutti a disposizione". "Durante questi giorni di pausa dal campionato – ha aggiunto il trainer – , ci siamo allenati molto bene, i ragazzi hanno l’umore alto e sappiamo che c’è da affrontare un girone di ritorno molto insidioso ed impegnativo. Ci brucia ancora l’epilogo della gara contro l’Intercomunale Monsummano, dove, al termine di una buona partita, abbiamo rimediato soltanto una sconfitta e, per questo, i ragazzi vogliono subito riscattarsi. Dobbiamo ancora migliorare sotto alcuni aspetti, ma i ragazzi hanno la grinta e la voglia giusta per farlo".

"Il mercato? Al momento – conclude Moretti – siamo a posto, abbiamo ancora un posto per quanto riguarda un attaccante, ci guarderemo tra gli svincolati, ma non abbiamo assolutamente alcuna fretta, perché i ragazzi che giocano in quel ruolo ci garantiscono una buona fase offensiva. Vedremo se capiterà l’occasione giusta".

Il Marginone, dopo la sfida contro il Firenze Ovest, tornerà a giocare al "Tei" domenica 12 gennaio, alle 14.30, dove affronterà l’Urbino Taccola, formazione pisana che, al momento, si trova al settimo posto, a 22 punti, in piena corsa per centrare un posto nei play-off.

Alessia Lombardi