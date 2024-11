Promozione - Girone "A». Marginone contro il Cubino. Moretti: "Avversario insidioso»

Il Marginone torna a giocare in casa al "Tei", domani, alle 14.30, contro il Cubino, formazione che arriva dalla vittoria di misura nello scontro diretto contro la Larcianese e che si trova, in classifica, al quinto posto, con 20 punti. Con i tre conquistati domenica scorsa contro il Viaccia, il Marginone ha preso una bella boccata d’ossigeno in vista della prossima sfida.

Un gara che non sarà facile, ma che gli arancioneri vorranno portare a casa per provare a risalire, in vista del mercato che aprirà nei prossimi giorni. Il "ds" Guerrisi cercherà di rinforzare la squadra per centrare la salvezza. Intanto sono arrivati i gemelli Mangio: un centrocampista ed un esterno, classe 2004, che verranno già impiegati nella gara di Coppa Italia del 4 dicembre, contro il Valdinievole Montecatini.

"Per il momento – ha commentato Paolo Moretti – siamo concentrati sul campionato; da domenica, dopo la gara contro il Cubino, penseremo alla coppa, dove sicuramente troveranno spazio i più giovani. Cubino è una formazione che aveva iniziato bene e che, nelle ultime domeniche, ha avuto qualche piccolo problemino, ma resta comunque un’ottima squadra. Per questo sarà una sfida molto difille, come tutte le partite che ci aspetteranno. Saremo al completo e dovremo cercare di contrapporci ai nostri avversari nella maniera giusta, per conquistare i tre punti".

Al. Lomb.