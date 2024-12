Promozione - Girone "A»: Marginone, il punto. Moretti: ‘Ko indolore’

Il Marginone, come era purtroppo prevedibile già alla vigilia, torna dal derby contro il Pietrasanta, con una sconfitta per 3 a 0. La capolista, grazie a questi tre punti, ha staccato la seconda San Giuliano e continua la sua marcia verso la vittoria del campionato. Il Marginone, grazie anche alle sconfitte interne di Viaccia (ultimo in classifica) e Intercomunale Monsummano (penultimo), sostanzialmente lascia invariata la propria classifica, dove si trova sempre al terz’ultimo posto, con 13 punti, ad una sola lunghezza dal Firenze Ovest Ovest che, domenica scorsa, ha battuto in casa il Montecatini Valdinievole. Le partite da portare a casa per i ragazzi di Moretti, sono altre, certamente non quelle contro la capolista, ma, nonostante questo, la formazione arancionera ha provato a tenere testa alla "corazzata".

"Nonostante tutto – ha commentato Moretti – abbiamo fatto una buona partita, anche se avevamo di fronte una squadra di categoria superiore, la più forte del campionato. Fino alla mezz’ora abbiamo giocato bene; poi, una volta subito il primo gol, abbiamo avuto un calo mentale e sono arrivati anche gli altri due. Complimenti al Pietrasanta: noi sappiamo che dobbiamo fare punti contro le dirette concorrenti e ci mettiamo al lavoro per preparare nel migliore dei modi le prossime gare".

"La classifica – conclude Moretti – ci mette quello stato di agitazione che ci porta quella pausa in più, ma dobbiamo scrollarcela di dosso ed affrontare tutte le gare come se fossero delle finali. Possiamo e dobbiamo fare meglio, ma, sopratutto, non dobbiamo perdere d’occhio il nostro obiettivo: la salvezza".

Domenica il Marginone tornerà a giocare in casa contro il Casalguidi, formazione di centro classifica che arriva dal pareggio casalingo contro la Larcianese. L’occasione giusta per tornare a fare punti pesanti per ottenere la salvezza.

