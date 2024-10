Promozione - Girone "A». Marginone all’esame della Pontremolese

Archiviata la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia, il Marignone si rituffa nel campionato e lo fa contro la Lunigiana Pontremolese, in trasferta. Gli arancioneri arrivano dalla sconfitta casalinga di campionato contro la Real Cerretese, con i ragazzi di Bendinelli addirittura rimasti in nove. E proprio sulle tante espulsioni il tecnico ha cercato di lavorare, per farsì che i suoi ragazzi non si facciano prendere dal troppo nervosismo. Il Marginone fino ad ora, pur essendo una matricola alla sua prima esperienza con il campionato Promozione, ha già dimostrato di non poter dare del filo da torcere un po’ a tutti e che punta ad arrivare prima possibile alla salvezza. Domani, alle 15, affronterà il Lunigiana Pontremolese, ultimo a -1 per la penalizzazione avuta ad inizio campionato, nonostante le tre vittorie consecutive ottenute nelle prime gare.

"Non dobbiamo assolutamente – ha commentato Bendinelli – sottovalutare questo appuntamento, ma non dovremmo farlo per nessuna gara. I nostri avversari hanno dimostrato che, nonostante la penalizzazione, sono una squadra che ha saputo reagire e quasi azzerare il gap con le altre, inanellando tre vittorie nelle prime quattro partite. E non ci deve tratte in inganno la sconfitta sul campo della Larcianese. Noi cercheremo come sempre di fare la nostra partita, cercando di dare il massimo. Ho visto i ragazzi allenarsi molto bene e preparare nel migliore dei modi questa sfida, nonostante la gara di coppa".

Alessia Lombardi