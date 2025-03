Promozione - Girone "A». Marginone cambia: via Tommei, Scaffai nuovo trainer. Domani derby-salvezza cruciale con il Pietrasanta

Ancora un cambio in panchina al Marginone. Questa volta a farne le spese è stato Igor Tommei che è stato sollevato dall’incarico di allenatore: al suo posto, per traghettare la squadra fino alla fine del campionato, sperando a questo punto di centrare i play-out e scongiurando la forbice, sarà Roberto Scaffai che ricopriva già il ruolo di preparatore atletico.

Questo, per la squadra del presidente Pierucci, è il terzo cambio. Ad inizio stagione la squadra è partita con la direzione di Lamberto Bendinelli che è stato esonerato alla nona giornata, con soli sei punti conquistati. Al suo posto arrivò Paolo Moretti che ha lasciato la panchina alla diciannovesima giornata, con dieci punti in nove partite; mentre il ruolino di marcia di Tommei è stato di tre punti in nove gare. Forse una decisione un po’ tardiva che rischia di complicare ulteriormente una situazione già grave di suo.

Domani il Marginone sarà di scena in casa contro il Pietrasanta e non sarà assolutamente una gara facile, anche per la formazione lucchese che deve stare a attenta a che non scatti la forbice di dieci dalla quint’ultima, attualmente il Valdinievole Montecatini, che è davanti con nove punti in più. In pratica ci sarà da soffrire fino alla fine, compresa l’ultima gara contro il Casalguidi che potrebbe essere un vero e proprio scontro diretto, nel caso in cui i pistoiesi dovessero trovarsi al quint’ultimo posto.

Alessia Lombardi