Promozione - Girone "A». Marginone inciampa in casa con l’Urbino Taccola. Ma gli altri risultati lo tengono ancora a galla

Marginone 0 Urbino Taccola 1

MARGINONE: Morini, Cesaretti, Sheta, Lavorini, Bandoni (25’ st Ratti), Bellandi (15’ st Del Magro), Ricci, Casali (15’ st G. Mangiò), Venturini (25’ st Del Pistoia), Cortesi, Rotunno (32’ st Puccini). (A disp.: Bolognesi, L. Mangiò, Carmignani, Papagna). All.: Moretti.

URBINO TACCOLA: Malasomma, Taglioli, Zaccagnini, Marinari, Petri, Aliotta, Fabbrini, Castellacci, Chicchiarelli (43’ st Cosi), Fazzini (20’ st Langella), Antoni (20’ st Santini). (A disp.: Nigro, Bellagamba, Risolo, Romeo, Campera, Graziani). All.: Polzella.

Arbitro: Erriquez di Firenze.

Rete: 21’ st Castellacci.

MARGINONE - Sconfitta interna per il Marginone che, al "Tei", cede di misura all’Urbino Taccola. Gli arancioneri di Moretti (foto) provano subito a partire aggressivi e a farsi vedere pericolosi dalle parti di Malasomma. Il primo tempo si gioca a viso aperto con nessuna delle squadre che riesca a passare in vantaggio.

Nella ripresa, però, è l’Urbino Taccola che riesce a concretizzare l’occasione per passare in vantaggio e ci riesce al 21’ con Castellacci che batte Morini. Il Marginone riorganizza subito le idee e torna nuovamente in avanti, ma la palla non vuol saperne di entrare e, così, arriva questa sconfitta casalinga. Una battuta d’arresto che, tutto sommato, lascia quasi del tutto invariata la situazione in classifica, lasciando la squadra arancionera ferma al quart’ultimo posto con 17 punti, mentre Casalguidi e San Marco Avenza, rispettivamente al quint’ultimo e sest’ultimo posto, pareggiano a reti bianche e salgono a 20; mentre il Firenze Ovest, che si trova dietro al Marginone, ha pareggiato in casa del Lampo Meridien. Ancora tutto è possibile, visto che il girone di ritorno è appena iniziato e la strada per conquistare la salvezza è ancora lunga.

Intanto, però, domenica ci sarà la difficile trasferta sul campo della seconda in classifica, la Real Cerretese, che, ieri, ha battuto 4-0 il Forte dei Marmi.

Alessia Lombardi