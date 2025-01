Promozione - Girone "A». Marginone, successo di platino

Firenze Ovest

FIRENZE OVEST: Carli, Sottili, Chiarelli, Ussia, Marchi, Ciofi, Ammannati, Angiolini, Petracci, Mariani, Giannini. (A disp.: Soccodato, Scozzari, De Felice, Manetti, Muho, Buluganti, Pecchioli, Ermini, Taoufik). All.: Creanza.

MARGINONE: Morini, Cesaretti, Sheta, Lavorini, Bandoni, Bellandi (15’ st L. Mangiò), Ricci, Casali (18’ st Papagna 45’ st Rotunno), Carlini (25’ st Venturini) Cortesi, Del Magro (10’ G. Mangiò). (A disp.: Bolognesi, Del Pistoia, Conte, Ratti). All.: Moretti.

Arbitro: Schinco di Arezzo.

Reti: 23’ pt Mariani; 30’ pt, 18’ st, 30’ st e 35’ st Cortesi; 5’st Petracci.

FIRENZE - Importantissima vittoria in chiave salvezza per il Marginone nello scontro diretto sul Firenze Ovest.

Gli arancioneri non iniziano bene e, al 23’ del primo tempo, vanno sotto per la rete siglata da Mariani. La formazione lucchese, però, riesce a pareggiare, grazie ad un gran bel gol di Cortesi. Il primo tempo finisce in parità.

La ripresa inizia con i padroni di casa che passano di nuovo in vantaggio con Petracci. Ma il Marginone non ci sta e riesce nuovamente a pareggiare con Cortesi al 30’. Da qui in poi inizia lo show del centravanti arancionero che si ripete alla mezz’ora e cinque minuti più tardi, mettendo a segno quattro gol e trascinando la sua squadra verso il successo. Il Marginone, dopo essere andato sotto per due volte, è riuscito a recuperare una gara che non si era messa bene ed è riuscito a portare a casa tre punti fondamentali per la classifica.

Adesso i ragazzi di Moretti sono al quart’ultimo posto, con 17 punti, a sole due lunghezze di distacco dalla zona tutto sommato tranquilla. Domenica prossima il Marginone affronterà al "Tei" l’Urbino Taccola.

Alessia Lombardi