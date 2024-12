Promozione - Girone "A». Marginone, "mission impossible». Arancioneri contro la capolista

Archiviata la Coppa Italia, dove il Marginone è uscito a testa alta, adesso la concentrazione per Moretti ed i suoi ragazzi è tutta sul campionato, dove la formazione arancionera affronterà, domani, alle 14.30, in trasferta, contro la capolista Pietrasanta. Un derby molto impegnativo che vedrà di fronte due formazioni con obiettivi diversi.

"Sarà una sfida – ha commentato Paolo Moretti – molto tosta, contro un avversario costruito per vincere il campionato che non sta deludendo le aspettative, ben allenato da Della Bona che, personalmente, stimo molto. Possono contare su una buona qualità e su individualità importanti e sicuramente proveranno a vincere. Noi arriviamo dalla gara di Coppa Italia, dove hanno giocato quei ragazzi che, al momento, hanno trovato meno spazio e gli ultimi arrivati, dando, così, la possibilità agli altri di poter riposare e di preparare al meglio la sfida".

"Purtroppo – sottolinea Moretti – giocare durante la settimana alle 15 crea qualche problema in più a questi ragazzi: molti lavorano. Noi cercheremo di fare la nostra partita, come abbiamo fatto domenica scorsa, scendendo in campo con il giusto atteggiamento. Siamo consapevoli, che il match sarà molto impegnativo, se non proibitivo sulla carta, ma noi stiamo cercando di prepararlo nel migliore dei modi e scenderemo in campo per provare a vincere e a fare la nostra partita".

Alessia Lombardi