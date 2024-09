Promozione I lunigianesi iniziano il campionato con 10 punti di penalizzazione. Pontremolese, debutto subito al cardiopalma. Arriva la Real Cerretese, una delle favorite

L’attesa è finita, tempo permettendo (il rischio di un rinvio è forte). Da oggi sarà l’afflittività a decidere il futuro della Pontremolese nel nuovo campionato di Promozione che la vede allineata ai nastri di partenza con meno 10 punti in classifica. Penalizzazione, dovuta alla decisione del Tribunale federale territoriale del Comitato regionale toscano del 26 luglio scorso, che ha portato ad una sentenza storica, che non ha precedenti, tanto che è necessario che il giudice valuti con prudenza il singolo caso concreto sulla scorta dei precedenti e del sistema; nella difformità dei precedenti hanno portato ad una sentenza che mette fuorigioco per otto mesi il presidente Aprili, il dirigente Barontini e l’ex calciatore Gabrielli per otto turni. Quindi, da questo pomeriggio, alle 15,30, si riprende a giocare per i tre punti e la sqsquadra azzurra comincia una nuova avventura in un campionato che a leggere i nomi delle squadre appare una sorta di Eccellenza 2.

La Pontremolese, che al ’Nene Romiti’ contro la Real Cerretese, ritenuta squadra indirizzata a disputare un torneo di vertice, si è assicurata nel corso della campagna acquisti prospetti ritenuti in grado di far lievitare una formazione che porta dentro tutte le argomentazioni per cancellare in tempi stretti l’afflittività dei 10 punti. In buona sostanza, per la squadra diretta dal neo allenatore Matteo Verdi è subito partita-vera quella che la oppone alla Real Cerretese, in estate ancor di più irrobustita. "Siamo una squadra rinnovata che potrebbe manifestare anche qualche imperfezione – precisa il tecnico dei lunigianesi –. Giudizi più reali potremo darli solo tra qualche partita. Oggi arriva la Real Cerretese che nella passata stagione ha giocato la finale playoff, quest’anno ritenuta una delle favorite alla vittoria finale. Noi contro i fiorentini dovremo stare molto attenti e concentrati al massimo se vogliamo aprire la stagione bene e confermare quanto di positivo abbiamo fatto in questo periodo di avvicinamento al campionato".

Non saranno della partita gli acciaccati D’Antongiovanni, Vignozzi, Barontini, Vicari. Questa la probabile formazione: Cacchioli, Franzoni, Filippi, Vannucci, Miceli, Gazzoli, Grasselli, Cucurnia, Aliboni, Baudi, Tebogo.

