Promozione, i pronostici di Lattanzi. "Trodica favorita, l’Aurora può risollevarsi»

Roberto Lattanzi, allenatore del Casette Verdini, presenta le gare della settima giornata di Promozione, girone B.

Azzurra Sbt-Casette Verdini: "Ci attende un avversario in forma come dimostra la recente vittoria (3-0) su una Palmense che mi ha destato un’ottima impressione e che ci ha messo in difficoltà. Penso che oggi la squadra di casa vorrà avere il possesso del pallone e, conoscendo i suoi interpreti, fare la gara contro di noi. Speriamo di recuperare qualche elemento e continuare sul trend delle ultime gare".

Monticelli-Porto Sant’Elpidio: "Il Porto Sant’Elpidio resta la realtà che può contrastare il Trodica e ritengo che oggi possa fare bene a casa del Monticelli".

Corridonia-Grottammare: "Il Corridonia è una squadra che concede poco, in casa può recitare un ruolo importante e oggi potrebbe aggiudicarsi l’intera posta in palio".

Azzurra Colli-Montegiorgio: "L’Azzurra deve prestare attenzione a un Montegiorgio che è una formazione giovane e che anche per questa ragione alterna alti e bassi".

Aurora Treia-Elpidiense Cascinare: "L’Aurora piano piano inizierà a venire fuori, potrebbe incominciare proprio ora".

Palmense-Cluentina: "La Palmense è forte e gioca in casa, ma deve prestare attenzione alla Cluentina a cui la recente nuova guida tecnica può darle una scossa".

Sangiorgese-Settempeda: "È una partita strana, la Settempeda si sta organizzando bene ma la Sangiorgese non può essere quella vista finora e anche in questo caso c’è stato un cambio sulla panchina che può conferire una scossa".

Vigor Montecosaro-Trodica: "Il Trodica ha un qualcosa in più e penso che possa vincere potendo contare su una rosa lunga e di qualità".