Attenta Robur! L’attaccante Dionisi è carico: "Gara tra squadre forti, sappiamo cosa vogliamo"

"Una partita molto sentita dai tifosi, sicuramente importante, ma non decisiva al fine del campionato, da affrontare nel migliore dei modi, con la voglia di vincere": e sì che Federico Dionisi (nella foto), seicento presenze alle spalle sui campi da calcio, di derby ne sa qualcosa. In maglia amaranto, contro il Siena, ci ha già giocato, sa quanto vale la sfida di domani. Al Livorno, squadra con cui ha centrato anche la promozione in Serie A, è tornato, 11 anni dopo, per centrare qualcosa di grande, perché per l’attaccante Livorno "è una seconda famiglia, una seconda casa".

Come si gestisce un derby come quello dell’Artemio Franchi?

"Cercando di dare il massimo. Cedere alle pressioni o all’ansia sarebbe un errore, perché rischieremmo di bloccarci. Noi sappiamo quello che vogliamo. Mi aspetto una bella partita, tra due squadre forti che fino a questo momento hanno tenuto il miglior ruolino di marcia".

Si affronteranno la miglior difesa e il miglior attacco.

"Nelle prime partite noi abbiamo subìto qualche gol di troppo, nelle ultime è andata molto meglio. Ma a questo punto della stagione credo sia ancora troppo presto per guardare ai numeri. Il nostro inizio è stato abbastanza positivo, ma dobbiamo crescere ulteriormente, consapevoli della nostra forza e dei nostri limiti. Del Siena ho visto qualche spezzone di partita: una buonissima squadra, sicuramente; in carriera ho già affrontato Banchi e Lollo: la partita di domani è il migliore step che potesse capitarci, per proseguire nel nostro processo di maturazione".

Sfida nella sfida è quella tra Galligani e Dionisi (al momento 4 gol il primo, 3 il secondo)?

"Parlare di singoli sarebbe riduttivo. Si affronteranno Siena e Livorno, un bel match".

Scenderete in campo con il favore del pronostico, come la favorita alla vittoria finale: un peso?

"Affronteremo una squadra che ha gli stessi nostri punti… Siamo consapevoli di voler fare qualcosa di importante e il nostro obbligo è quello di fare bene, di dare sempre il massimo. Non sempre riusciremo a vincere, ma lo spirito non deve mancare: ogni volta che usciamo dal campo dobbiamo farlo sapendo di avere dato tutto".

Da veterano della squadra, insieme ad altri suoi compagni, avverte la responsabilità del derby di domani e della stagione in generale?

"E’ giusto così, sono tornato in amaranto per quello. Come è giusto che ognuno si prenda le proprie, chi più chi meno, responsabilità. L’importante è dare, sempre, tutti, il massimo, perché è bellissimo poter giocare in una piazza come Livorno".

Sarà una corsa a due, la promozione in Serie C? "Alla lunga il campionato sarà più livellato".