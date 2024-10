L’anticipo con l’Avezzano. Recanatese, Sbaffo salta la trasferta

Pessima notizia per la Recanatese all’immediata vigilia della trasferta contro l’Avezzano (si gioca in anticipo oggi alle 15 a porte chiuse sul neutro di Trasacco per l’inagibilità della tribuna dello Stadio Dei Marsi): tra i disponibili non c’è Alessandro Sbaffo fermato, in extremis, da un problema al ginocchio. Per quanto è dato sapere non sembrerebbe nulla di grave e si vuole preservarlo in vista dei prossimi ravvicinatissimi impegni. Una decisione dettata dalla prudenza e dal fatto che il calendario è stracolmo, ma Filippi dovrà ingegnarsi e non poco per schierare una formazione che nel reparto offensivo è in totale emergenza. Non resta quindi che affidarsi a D’Angelo, il quale non è al top della condizione magari affiancato ancora dal giovanissimo Nicola Pepa o da Ruan De Melo con Canonici alle spalle mentre Daniel Ferrante e Mordini saranno incaricati di scorrazzare sulle fasce. Insomma, per farla breve, non avere il Capitano in un’occasione così delicata è un’autentica disdetta anche considerando i problemi degli avversari che con 12 reti subite hanno la seconda peggior difesa del girone ed hanno palesato una terza linea quantomeno leggerina, come ha potuto appurare un paio di settimane fa la stessa Civitanovese. In casa giallorossa nessuno fa drammi e dunque si farà di necessità virtù in un avvio di stagione che più tribolato non si sarebbe potuto immaginare. Si farà affidamento, come sempre e forse più di sempre, sulla compattezza del gruppo chiamato a tirare fuori gli artigli perché un malaugurato ulteriore rovescio equivarrebbe a vanificare i benefici effetti del successo ottenuto domenica scorsa. Di certo, tutti ne sono consapevoli, quello odierno è un passaggio fondamentale per dare continuità nel durissimo percorso di risalire la china dopo le cinque sconfitte consecutive iniziali che tuttora, inevitabilmente, pesano più di un macigno. Probabile formazione: Del Bello, Edoardo Ferrante, Bellusci, Marchegiani; Daniel Ferrante, Alfieri, Raparo, Mordini; D’Angelo; Canonici, Pepa.