Promozione, i pronostici di Martinelli. "Matelica festeggerà il salto di categoria»

"Ci voleva la sosta, è necessario staccare un po’ dalle competizioni anche se in questi giorni le squadre hanno lavorato sui dettagli perché ognuna possa centrare gli obiettivi". Martino Martinelli, allenatore che ha guidato diverse squadre, presenta la giornata di Promozione.

Aurora Treia-Casette Verdini: "L’Aurora deve vincere se vuole avere una piccola speranza di fare in casa i playout, ma dall’altra parte troverà un Casette Verdini che non è ancora in salvo. A ciò aggiungiamo che i locali non hanno Palazzetti e gli ospiti una maggiore qualità. Si tratta di una gara importante per entrambe, dico 2".

Elpidiense Cascinare-Trodica: "In casa il Cascinare ha ritrovato la vittoria e ha bisogno di punti. Vince la formazione di casa".

Matelica-Sangiorgese M.: "La Sangiorgese vedrà i festeggiamenti del Matelica per la meritata conquista dell’Eccellenza".

Monticelli-Atletico Centobuchi: "Entrambe si giocano i playoff, gli ospiti possono anche ambire al secondo posto. Sarà una bella gara, X2".

Palmense-Appignanese: "È uno scontro diretto, metto X2 perché l’Appignanese è in un buon momento, ha fatto una rincorsa impossibile e sta ancora sulle ali dell’entusiasmo".

Rapagnano-Porto Sant’Elpidio: "Porto Sant’Elpidio vincendo può chiudere il discorso salvezza, per il Rapagnano è l’ultima chance per salvarsi con i playout: 1X".

Vigor Castelfidardo-Cluentina: "La Vigor ha perso il campionato ma non può perdere la seconda piazza, deve vincere e metto 1".

Potenza Picena-Corridonia: "Potenza Picena per sperare nella salvezza deve battere un Corridonia in lotta per i playoff, la squadra di casa ha qualche chance in più con il ritorno di Santoni in panchina. Dico 1X".