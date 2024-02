Promozione: i torelli vincono in casa dell’Affrico

AREZZO

È un regalo a dir poco prezioso quello confezionato dal Montagnano di Andrea Laurenzi e recapitato alla porta della Sansovino di Enrico Testini. I torelli della Valdichiana infatti sono andati a vincere in casa della capolista Affrico, che ha registrato la seconda sconfitta stagionale.

I ragazzi di Laurenzi passano con Sestini al 28’, vengono raggiunti da Liberati al 54’, ma ecco al 60’ la prima rete di Svarups, l’attaccante lettone con esperienze anche in ambito europeo. Un gol che vale una vittoria pesante per la corsa salvezza – dietro la lotta è serrata e i torelli hanno un punto di vantaggio sul quintultimo posto – ma soprattutto riapre la corsa alla promozione. Già perchè la Sansovino si porta a meno due dalla vetta andando a vincere in casa contro il Grassina. La rete di Nikolla in avvio di partita è pesantissima e permette di allungare il distacco sul terzo posto a sette punti e di mettere nel mirino l’Affrico.

Risale l’Alberoro che batte con un perentorio 2-0 il Pienza di Giulio Peruzzi, penultimo insieme al Montalcino. Merito delle reti di Bastianelli al 36’ e di Bernacchia al 95’ che vale così il settimo posto a meno due dal Subbiano, quinto. I gialloblù fanno 1-1 con il Torrita. Apre le danze Capacci al 75’ ma in pieno recupero l’ex Frijo pareggia i conti. Altra partita decisa nel finale quella tra Antella e Casentino Academy, iniziata con oltre 45’ di ritardo per l’infortunio dell’arbitro nel corso del riscaldamento. Le due formazioni hanno atteso così l’arrivo di un sostituto per poi scendere in campo. Alla fine ha avuto la meglio il Casentino che si prende tre punti pesantissimi con le reti di Lunghi e Vuturo, quest’ultimo andato in gol in pieno recupero.

Solo 0-0 tra Settignanese e Torrenieri, mentre il Fiesole batte la Chiantigiana per 2-1 in trasferta. La classifica: Affrico primo con 44 punti, segue la Sansovino a 42, Grassina 35, Antella 30 e Subbiano 29. Quindi Chiantigiana a 28 punti, seguita dall’Alberoro a 27, dalla Settignanese a 26, Casentino Academy e Montagnano a 25. A 24 Fiesole e Torrenieri, Torrita a 22, Montalcino e Pienza penultime con 16 punti e ultimo il Lucignano con 14.