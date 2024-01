Promozione. Il Belvedere riceve il Porta Romana. Il Sant’Andrea ospita il Lebowski

Riprende il campionato e riparte la rincorsa del Belvedere alle due battistrada del girone B di Promozione. La formazione di mister Nicola Giallini oggi ospita il Porta Romana, fanalino di coda, che non dovrebbe rappresentare un grande ostacolo. I rossoneri hanno due punti da recuperare su San Miniato Basso e Sestese e da ora in avanti non potranno permettersi passi falsi. La formazione di Giallini (nella foto) però sarà priva degli squalificati Consonni, D’Angelo e Fregoli, oltre al preparatore dei portieri Valleriani. In ottica playoff, l’Invictasauro, quinta con 22 punti, oggi sarà sul difficile campo del Montelupo, formazione che ha cinque punti in meno dei ragazzi di De Masi, ma che in casa è sempre una formazione temibile. L’Atletico Maremma invece sarà sul campo del Castiglioncello, squadra che lotta per uscire dai playout, ma team sempre insidioso. Per Lorenzini ed i suoi un esame non semplice, dove servirà fare almeno un punto per tenere distanze i playout. Chi vuole uscire dalla zona retrocessione è invece il Sant’Andrea, penultimo, e oggi in casa contro i fiorentini del Centro Storico Lebowski. Il programma: Belvedere-Porta Romana, Castiglioncello-Atletico Maremma, Montelupo-Invictasauro, Sant’Andrea-Centro Storico Lebowski.