Promozione, il bilancio e la previsione dei tecnici dopo la prima parte della stagione. "Classifica divisa in due. Comincia un altro campionato»

Anche il campionato di Promozione sta osservando la sosta prevista per le festività natalizie. Si riprenderà con la prima giornata di ritorno domenica 7 gennaio 2024 (con i consueti anticipi al sabato). A guidare una classifica ‘ristretta’ (nell’arco di 9 punti ci sono 10 squadre) la Portuali Dorica, dietro a meno 3 il Sant’Orso e il Fabriano Cerreto, in terza piazza a 6 lunghezze il duo Moie Vallesina- Marina. Chiude la classifica il Vismara. In zona playout il Villa San Martino e l’Atletico Mondolfo Marotta. Il miglior attacco è quello della capolista (25 gol segnati). La miglior difesa è invece del Fabriano Cerreto (10), quella che ha subito più gol appartiene invece suo malgrado al Villa San Martino (28). La Castelfrettese è il team più abbonato ai pareggi (9).

I commenti. "Campionato equilibrato e classifica corta – osserva l’allenatore del S. Orso Pierangelo Fulgini – quasi tutte le squadre più accreditate sono in una posizione di rispetto e pronte a confermare le loro ambizioni. Il S.Orso ha fatto un buon girone d’andata ma il difficile viene adesso e dovremo cercare di migliorarci se vogliamo rimanere in queste posizioni di prestigio". Bebo Angelini, da poco sulla panchina del Gabicce Gradara: "Classifica divisa in due gruppi: il primo lotta per il vertice mentre l’altro per salvarsi. Sono convinto che è ancora tutto da scrivere: molte squadre hanno cambiato pelle, quasi tutte si sono rafforzate, quindi il girone di ritorno sarà un altro campionato. Chiaramente come in tutti i gironi di ritorno, i punti saranno meno perché ci saranno più calcoli quindi anche i valori tecnici, se non supportati da valori morali importanti, non basteranno. Per quanto riguarda il mio Gabicce Gradara spero di riuscire a raggiungere la salvezza il primo possibile".

L’analisi sul campionato delle provinciali impegnate nel girone è di Marco Teodori mister della Juniores Nazionale dell’Alma Juventus Fano, allenatore di calcio Uefa B, laureato in Scienze Motorie e che ha guidato con successo le compagini di Rio Salso e Fermignanese, vincendo il campionato di Prima categoria con tre brillanti anni in Promozione. "Credo che la classifica rispecchi le previsioni di inizio stagione – dice Teodori –. Il Sant’Orso, meritatamente secondo, ha qualità davanti con giocatori importanti come Bastianoni, Muratori, Lucchetti e il sempre verde Tanfani. L’allenatore Fulgini è il valore aggiunto ad un’ottima squadra. La Fermignanese dopo un periodo difficile ha ritrovato due vittorie che la riportano a ridosso della zona playoff. La società ha fatto un mercato importante con gli acquisti di Fiorelli, Calvaresi, Montanari e il giovane under Garota. È la squadra che si è mossa meglio nel mercato invernale e credo possa dire la sua in questo campionato. Il Valfoglia nel girone di andata non ha mai trovato continuità di risultati, ma resta una squadra capace di tutto e la ritengo una possibile sorpresa vista la freschezza e la gioventù della sua rosa. Il Gabicce Gradara colpita da tanti infortuni e un pizzico di sfortuna in questa prima parte della stagione, se riesce a recuperare tutti gli effettivi e con la motivazione giusta, ha tutte le carte per rientrare nei playoff. La Pergolese sta facendo un campionato onesto e dopo un avvio complicato sta venendo fuori, squadra solida e compatta. L’Atletico Mondolfo, Villa San Martino e Vismara si trovano un po’ impantanate in fondo alla classifica. Penso che tutte e tre con tanta convinzione ed un pizzico di fortuna in più possano tirarsi fuori dalle zone calde".

am.pi.