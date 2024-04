Promozione Il Canaletto ha fermato la capolista

La capolista della Promozione ha faticato, a dare filo da torcere al Bogliasco è arrivato il Canaletto Sepor che si è preso un punto nella sfida senza reti dove ha comunque mostrato ottime cose. Un pareggio 0-0 che non fa davvero male ai padroni di casa. Come del resto i ragazzi del tecnico Massimo Plicanti che nel girone di ritorno sono stati tra le migliori formazioni e questo finale è il premio alla costanza e lavoro sia sul campo che a livello dirigenziale. I genovesi hanno avuto un paio di guizzi nel primo tempo e quello più pericoloso è arrivato in apertura di ripresa quando Tonelli ha ribattuto di piede una ghiottissima occasione. E nel finale i ’canarini’ hanno avuto anche l’opportunità di graffiare ma Carlini seppur da ottima posizione ha spedito la conslusione a lato. Un Magra Azzurri in gran spolvero va a pareggiare 3-3 sul campo della terza forza del girone Caperanese: due rigori per i santostefanesi di mister Giovanni Putti realizzati da Giannini e guizzo di Ballani mentre i padroni di casa sono riusciti dopo le reti di Vatteroni e Mosto a pareggiare in extremis con Ferraresi. Bella e preziosa vittoria anche quella ottenuta dal Levanto che si è imposto 2-1 in casa contro il Little Club James. I rivieraschi hanno aperto le marcature con Barilari abile a ribadire in gol un palo centrato con un colpo di testa da Bonati. I padroni di casa hanno pareggiato con Falsetti risolvendo una mischia in area quindi nel lungo recupero il Levanto in contropiede lancia Folli che regala l’assist vincente per il gol di Rezzano. Da segnalare inoltre il rigore calciato da Falsini e ben parato da Rollandi, che da buon figlio d’arte non si smentisce. Si tiene la seconda posizione il Molassana che guadagna anche terreno sulla leader Bogliasco vincendo di misura 1-0 contro il San Desiderio. La rete della vittoria di Traverso. Nel derby del Tigullio vittoria del Psm Rapallo sul già retrocesso Rapallo Ruentes 2-1. Successo con lo stesso risultato anche del Vallescrivia con la Sampierdarenese.

m.m.