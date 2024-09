Promozione. Il Casalguidi strapazza il Viaccia. La squadra di Bellini ancora a secco

Viaccia

0

Casalguidi

5

VIACCIA: Biancalani, Melani, Bashkimi (63’ Nocentini), Picchianti, Maiolino, Ferroni, Michelozzi (46’ Sforzi), Querci (69’ Baldi), Servillo (46’ Bellucci), Bini, Bartolozzi. A disp.: Cecconi, Aiello, Bacarella, Caca, Villani. All.: Bellini.

CASALGUIDI: Fiaschi, Taddei, Menichetti A., Cortonesi, Cappellini (48’ Robusto), Massaro (71’ Advillari), Ceccarelli (65’ Fusco), Bonfanti A., Mallardo (46’ Paccagnini), Bonfanti An., Dani. A disp.: Venturini, Frosini, Puccianti, Sellaroli, Virdò. All.: Benesperi.

Arbitro: Bragazzi di Carrara.

Reti: 13’ Mallardo, 20’ Ceccarelli, 26’ Cortonesi, 86’ (aut.), Nocentini, 90’ Advillari.

Ancora una pesante sconfitta per il Viaccia, che resta a secco nel girone A di Promozione dopo la cinquina incassata fra le mura amiche contro il Casalguidi. Complici le tante assenze, la formazione allenata da Bellini fatica contro i pistoiesi, ma in pratica ci mette molto del suo per agevolare una vittoria così rotonda della formazione ospite. Dopo 10’ di studio arriva il vantaggio del Casalguidi, con Mallardo che è bravo ad approfittare di una indecisione di Biancalani e della retroguardia locale su un lancio lungo per insaccare l’1-0.

Nemmeno dieci minuti dopo, su un tiro apparentemente innocuo di Ceccarelli dalla lunga distanza, ancora una volta non è perfetto in tuffo l’estremo difensore del Viaccia e la formazione pratese si trova quindi sotto di due reti. Pochi minuti dopo Cortonesi pennella all’incrocio dei pali la punizione del 3-0 che praticamente taglia le gambe alla squadra di Bellini (foto). Si arriva al riposo con questo risultato.

A rendere ancora più pesante la giornata decisamente da incubo del Viaccia nella ripresa arriva anche un autogol di Nocentini sugli sviluppi di un corner e poi la rete finale per il definitivo 5-0 di Advillari. Una punizione fin troppo pesante per il Viaccia, che rimane fanalino di coda del girone, con una vera e propria emergenza infortuni da colmare al più presto.

L. M.