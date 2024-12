Promozione. Il Castelfiorentino lotta ma non passa

Belvedere 1 Castelfiorentino United 0

BELVEDERE: Ginanneschi, Pecciarini, Del Conte, M. Fregoli, Consonni, Blanchard, F. Fregoli, Faenzi, Tantone, Costanzo, Guazzini. A disposizione: Storai, Veronesi, Tenci, Ferri, Canessa, Passalacqua, Salvadori, Villani, A. Zaccariello. All: Giallini

CASTELFIORENTINO UNITED: Pulidori, Petri, Sebastiano, Guasti, Pisaneschi, Mancini, Leoncini, Bagnoli, Fontanelli, Chiti, Mhilli. A disposizione: Neri, Maltinti, Nidiaci, Bianchi, Reale, Locci, Zohouli, Boye, Cigali. All: Bartalucci

Arbitro: Paolini di Arezzo

Rete: 38’ Faenzi

GROSSETO – La capolista del girone B di Promozione, il Belvedere, fatica più del previsto per battere un Castelfiorentino United arrivato in Marmemma col coltello tra i denti. I grossetani hanno vinto, ma hanno sofferto più del previsto, visto come il Castelfiorentino ha messo sotto pressione i locali. Nella ripresa tanto pressing da parte dei valdelsani, ma i padroni di casa si sono difesi con ordine e portando a casa la vittoria.