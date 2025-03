Promozione. Il Castelfiorentino vince e si assicura la salvezza

SAN MINIATO ROMAIANO1CASTELFIORENTINO2

SAN MINIATO ROMAIANO: Colucci, Di Giuseppe, Lotti, Bruchi (75’ Bruchi), Mori, Laniyonu, Sparaciari (52’ Baldini), Pacciani, Nassi, Giani, Nuti (52’ Marconcini). A disp.: Morelli, Capocchini, Calvetti, Perrotti, Campani, Fagni. All.: Panati.

CASTELFIORENTINO UNITED: Pulidori, Guasti, Sebastiano, Chiti, Mancini, Pisaneschi, Bianchi, Bagnoli, Fontanelli, Pareggi (87’ Mhilli), Leoncini. A disp.: Neri, Maltinti, Petri, Cartocci, Muho, Boye, Cicali, Zohouli. All.: Bartalucci.

Arbitro: Foresi di Livorno (assistenti Tarandetti di Pontedera e Chernenkova di Piombino).

Reti: 1’ rig. Nuti; 6 e 12’ rig. Fontanelli.

SAN MINIATO – Succede tutto nei primi dodici minuti nel recupero del Rosati di San Donato, con il Castelfiorentino United che bissa il successo di domenica scorsa contro il Montelupo e si assicura la salvezza matematica. Traguardo che stanno invece ancora rincorrendo i padroni di casa, i quali partono forte e dopo appena un minuto sono già in vantaggio con il rigore trasformato da Nuti. La reazione degli uomini di mister Bartalucci, però, non si fa attendere e nel giro di sei minuti tra il 6’ e il 12’ ribaltano il risultato con una pregevole doppietta di Fontanelli (il secondo gol arriva anche in questo caso dal dischetto). Nel resto della partita il Castelfiorentino gestisce poi abbastanza agevolmente il vantaggio fino al triplice fischio finale.