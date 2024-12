Promozione. Il Castelnuovo si riscatta dopo quattro sconfitte. Colombaro battuto, la consolazione è Montorsi

colombaro

COLOMBARO: Tosi, Schenetti (41’st Gazzotti), Vandelli, Pacilli, Malavasi, Evangelisti, Calò, Savarese (41’st Francioso), Bernardo, Rispoli (30’st Parisi), Sula. A disp: Bruno, Borelli, Amadessi, Sganzerla, Bruno, Vernillo. All: Antonelli. CASTELNUOVO: Menozzi, Borri, Fontanesi, Le Guern, Baroni, Reggiani, Buffagni, Bellei (26’st Fosu), Fugallo, Copertino, Nizzoli. A disp: Braglia, Stanzani, Manini, Manni, Progulakis, Cantaroni, Baffo, Solieri. All. Casagrandi.

Arbitro: Asaro di Finale Emilia

Reti: 18’st Fontanesi, Note: ammoniti Bellei, Pacilli, Rispoli

Dopo 4 ko di fila il Castelnuovo si rilancia sbancando Colombaro, che resta ultimo: gli ’orange’ dopo 7 anni hanno liberato Vernilllo (diretto al Ravarino), mentre dopo Sula (ieri al debutto) arriva anche Jacopo Montorsi, centrocampista 2001 dallo Smile. Al 20’ Sula manda a lato, al 25’ Bernardo di destro sfiora il palo. Al 30’ Copertino di testa da pochi metri manda fuori di poco. Al 41’ contropiede di Calò che davanti al portiere manda out in lob. Al 63’ il gol: Fontanesi sfrutta l’incertezza tra difesa e portiere e con un guizzo anticipa Tosi e mette il pallone in rete. Al 75’ colpo di testa di Buffagni che sfiora l’incrocio dei pali. All’87’ Gazzotti dal limite sfiora il gol. Prima del finale Parisi chiama Menozzi alla parata.