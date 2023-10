Promozione. Il Casumaro si illude col gol di Daniel, ma il Bubano rimonta e trova il pari alla fine

A. Placci Bubano

1

Casumaro

1

A. PLACCI BUBANO MORDANO: Farina, Borini, Tosi, Mouharrar (28’ st Busillo), Greco, Albonetti, Fagnocchi, Ponticelli (20’ st Ghini), Tumolo (16’ st Tedesco), Pollino, Gramantieri (33’ st Regoli). All.: Martini.

CASUMARO: Saccenti, Ribello, Faggioli, Barbieri, Benini, Farina, Bini (25’ st Lazzarin), Minarelli, Franceschini, Vinci, Daniel. All.: Testa.

Arbitro: Ruggeri di Cesena.

Reti: 16’ pt Daniel (C), 38’ st Ghini (A).

Note: ammoniti: Tumolo (A), Ghini (A), Faggioli (C), Bini (C), Minarelli (C).

Pareggio fra Placci Bubano Mordano e Casumaro, nella sfida valida per la nona giornata del girone C di promozione Emiliana. Pronti via e subito partono forte gli ospiti del Casumaro, che mettono pressione alla difesa di casa, lasciando pochi spazi di manovra agli avversari. Al minuto 16 arriva il vantaggio per il Casumaro, con il numero 11 Daniel che si inserisce con i tempi giusti e chiude in rete una bella azione corale, portando il punteggio sullo 0-1. Buona la reazione dei padroni di casa, che verso la fine del primo tempo prendono sempre più campo e si fanno vedere dalle parti di Saccenti, ma le conclusioni di Fagnocchi prima e Pollino poi si spengono sul fondo. Per la prima frazione è tutto. Nella ripresa il match rimane equilibrato, con gli ospiti che cercano di non sbilanciarsi per difendere il vantaggio, e il Placci alla ricerca del pareggio. Pesca il jolly dalla panchina mister Martini, e al minuto 83 il subentrato Ghini si fa trovare pronto e lascia subito il segno sul match, insaccando nel finale la rete che pareggia i conti, valida per il definitivo 1-1. Al triplice fischio sarà quindi un punto a testa per le due squadre, con i padroni di casa del Placci che salgono a quota 6 ma rimangono fanalino di coda, e il Casumaro che invece si trova a una sola lunghezza, a quota 7 punti.