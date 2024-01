PROMOZIONE - IL Derby. Debutta Lippi tra i pali del Pieve al "Nardini»

Ultimo, con appena 5 punti, peggior attacco e difesa maggiormente perforata del campionato, incompleto a causa di infortuni e squalifiche: questo il Pieve Fosciana che affronta il derby del "Nardini" a Castelnuovo, al cospetto di un avversario ben più forte e quotato. Detta così, le chance dei biancorossi sono pari a zero, ma basta la parola derby per capire che ogni pronostico può essere ribaltato. Attenzione, dunque, alla gran voglia di riscatto dei ragazzi di Daniele Martinelli che si sono preparati con impegno e applicazione, per dare un segnale e riscattare il brutto ko interno pre-natalizio e, soprattutto, per fare risultato e coltivare ancora speranze di salvezza.

Pievarini incompleti, per le assenze dell’infortunato Lucchesi e di ben tre squalificati: il portiere titolare Tommaso Regoli che si è "beccato" tre turni di stop; il secondo portiere Velani ed il difensore Da Prato, fermati per una giornata. Il problema principale è, dunque, l’ estremo difensore; e, per sopperire a questa doppia defezione, lo staff tecnico ha ingaggiato Emanuele Lippi, viareggino come l’allenatore, classe ‘97, pronto a dare una mano alla causa e subito al debutto fra i pali. Per il resto, soliti interpreti: attesi, in particolare, gli squilli degli attaccanti Rocco e Pugliese ed il debutto dal primo minuto del centrocampista Ghilarducci, anche lui un volto nuovo tutto da scoprire.

Flav. Berl.