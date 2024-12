Promozione. Il derby è amaranto. Decide il gol di Masoni

MONTELUPO

1

CASTELFIORENTINO UNITED

0

MONTELUPO: Lensi, Cupo, Cerrini (75’ Corsinovi), Tremolanti, Pucci, Alicontri, Marrazzo, Caparrini (72’ Beconcini), Masoni (65’ Torrente), Ndaw (75’ Cintelli), Ulivieri. A disp.: Consani, Corsinovi, Peragnoli, Marchi, Sparaciari, Ferrmaca, Cintelli. All.: Lucchesi.

CASTELFIORENTINO UNITED: Pulidori, Nidiaci (70’ Petri), Sebastiano, Bagnoli, Pisaneschi, Duranti, Locci, Chiti, Fontanelli, Mori (75’ Milanesi), Leoncini. A disp.: Neri, Maltinti, Benedettino, Biagi, Fe, Reale, Bruni. All.: Bartalucci.

Arbitro: Avelardi di Livorno (assistenti Valeri di Firenze e Biondi di Lucca).

Rete: 47’ Masoni.

MONTELUPO FIORENTINO – Finisce con la vittoria del Montelupo l’inedito derby del Castellani con il Castelfiorentino United dell’ex Bartalucci. Una vittoria sostanzialmente meritata da parte degli amaranto locali, soprattutto per quanto fatto tra il 20’ e il 75’, mentre nell’ultimo quarto d’ora hanno rischiato qualcosa di troppo non avendo chiuso la gara. Dopo una prima fase di studio, infatti, la squadra di Lucchesi va vicina al vantaggio due volte con Ndaw, prima Pulidori chiude bene in uscita e poi mette di un soffio a lato dopo una bella triangolazione con Masoni e Ulivieri. Prima dell’intervallo il Montelupo recrimina anche per due possibili rigori non concessi: prima per un tocco di mano di un difensore ospite sul colpo di testa di Aliconntyri, in seguito a una punizione calciata da Caparrini, e poi su un intervento ai danni di Masoni solo davanti al portiere. Tuttavia in avvio di ripresa ecco il gol partita amaranto con il giovane Masoni, abile a insaccare di testa su angolo all’altezza del primo palo. Il Montelupo fallisce poi il raddoppio in contropiede con Ndaw e Ulivieri e nell’ultimo quarto d’ora subisce il ritorno del Castelfiorentino Unitede che proprio al 94’ ha l’occasione più ghiotta per pareggiare: prodigioso intervento d’istinto di Lensi ad alzare sopra la traversa la conclusione a botta sicura da dentro l’area di Milanesi.