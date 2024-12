Un altro ko Il Sasso spiana la strada al Tau

TAU ALTOPASCIO

2

SASSO MARCONI

1

TAU ALTOPASCIO: Cabella, Zanon, Biagioni (1’st Bongiorni), Meucci, Sichi, Bruzzo, Limongelli (12’st Manetti), Lombardo (17’st Negro), Bernardini, Gonzi (12’st Andolfi), Motti (40’st Ivani). All. Venturi.

SASSO MARCONI: Celeste, Tarozzi (24’st Pampaloni), Marcaletti, Bonfiglioli,Cudini, Cinquegrana, Lisanti (7’st Deme), Galassi (31’st Micheal), Pirazzoli (23’st Mancini), Armaroli (22’st Barattini), Jassey. All. Pedrelli.

Arbitro: Teghille di Collegno.

Reti: 5’ e 23’ pt Motti, 37’ pt Pirazzoli.

Note: ammoniti Bruzzo, Bernardini, Negro, Pampaloni.

ALTOPASCIO

Il Sasso Marconi mette paura alla capolista con una supremazia territoriale nel secondo tempo che, pur senza occasioni clamorose, poteva anche sfociare in un pareggio. La squadra di Pedrelli paga una dazio onerosissimo agli errori dei primi 25 minuti.’ Al 5’ errore in disimpegno tranquillo del portiere Celeste e per Motti (inseguito dal Ravenna sul mercato) è facile insaccare al voto dal limite. Al 23’ Limongelli orchestra un buon break, viene servito Motti: Celeste accenna all’uscita poi ci ripensa e ancora il bomber amaranto raddoppia. Sembra finita, tanto più che i toscani hanno due volte la palla del tris: al 31’ Limongelli da solo si fa ipnotizzare in uscita dallo stesso Celeste il quale si riscatta volando a deviare un colpo di testa di Bruzzo da pochi passi poco dopo. In mezzo una conclusione di Pirazzoli che impegna Cabella.

Il Sasso però non molla e torna in partita al 37’ grazie ad un tap-in di Piirazzoli, in mischia, dopo corta respinta di Cabella.

Nella ripresa il Sasso torna in campo con un piglio diverso: il Tau sembra scosso dopo il gol subito e la squadra di Pedrelli migliora il palleggio e avanza il baricentro. Tre angoli consecutivi mettono pressione ai lucchesi che si affidano al contropiede e colpiscono un palo con Bruzzo. Al 21’ ci prova Deme, Cabella neutralizza. La solita girandola di cambi non sposta il canovaccio del match e il Sasso non riesce a trovare la via delle rete.

Arriva così la terza sconfitta consecutiva, ma il Sasso Marconi visto nel secondo tempo è quello che fa ben sperare nella possibilità di ottenere risultati diversi. Magari a cominciare dalla prossima sfida, quella con lo Zenith Prato.

Massimo Stefanini