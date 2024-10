Promozione, il dg del Tavullia Valfoglia dopo la vittoria di Lunano. Rossi: "Cirulli è un valore aggiunto per noi»

Sono due provinciali le uniche squadre vincenti della quinta giornata del campionato di Promozione. Una è il Tavullia Valfoglia (0-4) a Lunano e l’altra è il Sant’Orso (2-1) con il Sassoferrato Genga. Dei sei pareggi, solo due sono finiti a reti inviolate. A guidare la classifica è il sorprendente Tavullia Valfoglia, con 2 punti di vantaggio sulla Fermignanese e 3 sulla Jesina. Tre le squadre (a quota 3) in fondo alla graduatoria e che non hanno ancora gioito per la vittoria: Appignanese, Biagio Nazzaro e Pergolese.

I numeri. Sono 15 i gol dell’ultimo turno, ben 12 in meno della quarta giornata. Per il Lunano, dopo la sconfitta all’esordio, sono arrivate due vittorie a cui hanno fatto seguito altre due sconfitte. Il Sant’Orso, battuto due volte nelle prime tre partite, ha poi incamerato due successi. Anche la Vigor Castelfidardo era partita male (3 sconfitte) ma nelle ultime due gare ha messo in cascina 4 punti. Più gol di tutti li ha segnati la capolista Tavullia Valfoglia (11), la difesa più perforata è invece quella del Lunano (11). Hanno segnato meno di tutte la Pergolese e il Moie Vallesina (1 gol a testa). Cinque le squadre che non hanno subito l’onta della sconfitta: Tavullia Valfoglia, Fermignanese, Jesina, Gabicce Gradara e Vismara.

La capolista Tavullia Valfoglia va come un treno. "Vittoria importante e meritata quella ottenuta sabato scorso nel sentito derby contro il Lunano – commenta il dg Andrea Rossi –. Partita preparata bene e orchestrata in campo da una squadra che si è applicata con equilibrio e determinazione. Dopo una prima parte di gara equilibrata, il gol di Cirulli (bellissima azione) ha spostato l’inerzia della sfida. Siamo stati bravi a reggere il prevedibile ritorno del Lunano, per poi piazzare il 2-0 al tramonto della prima frazione. Nella ripresa abbiamo legittimato i 3 punti con una seconda parte di sostanza e qualità".

Il bomber. Due dei quattro gol segnati dal Tavullia Valfoglia al Lunano portano la firma di Ivan Cirulli. Il dg Andrea Rossi lo presenta così: "Ivan, attaccante, è un ragazzo del 2001 studente a Urbino e residente a Macerata Marche. È un ragazzo che conosciamo bene, avendo già militato in Promozione con il Valfoglia nelle 2 precedenti stagioni. È un giovane introverso e di sani e buoni principi, che in campo nel ruolo di seconda punta o esterno d’attacco va a completare il pacchetto di giocatori offensivo messo a disposizione di mister Arcangeli. Giocatore di buona tecnica individuale, che ha nella velocità e rapidità le sue qualità migliori. Dentro all’area e sottoporta può ancora crescere tanto, ma l’atteggiamento generoso di un giocatore a cui giustamente viene chiesta la prima fase difensiva in fase di ripartenza della squadra avversaria è un valore di grande equilibrio".

Pari e patta nel derby tra Gabicce Gradara e Villa San Martino. "Nel primo tempo abbiamo sbagliato l’approccio – ha commentato nel post partita il mister del Gabicce Nicola Capobianco – non abbiamo avuto il giusto atteggiamento ed è già la terza volta che regaliamo agli avversari i primi 45 minuti. Così facendo è più difficile vincere. Nella seconda frazione abbiamo reagito, volevamo vincere. Abbiamo creato tre palle gol nei primi 20 minuti ma non siamo riusciti a segnare. E pensare che in settimana avevo visto la squadra allenarsi con puntiglio, con grande concentrazione. Per migliorare dobbiamo solo lavorare". Cuomo, l’autore del gol, ha aggiunto: "È già successo di farci riacciuffare in casa, dobbiamo metterci più cattiveria per riuscire a portare in porto questo tipo di partite. La squadra è forte in tutti i reparti, sta a noi dimostrarlo".

La squadra della settimana. 1) Melchiorri (Vismara), 2) Serantoni (Moie Vallesina), 3) Zandri (Iesina), 4) Bandanera (Vigor Castelfidardo), 5) Fraternali (Fermignanese), 6) Savelli (Pergolese), 7) Mattioli (Sant’Orso), 8) Paoli (Villa San Martino), 9) Cuomo (Gabicce Gradara), 10) Cirulli (Tavullia Valfoglia), 11) Paoletti (Sassoferrato Genga). All. Daniele Arcangeli (Tavullia Valfoglia).

Amedeo Pisciolini