Promozione, il diesse Giacomini presenta il turno di campionato. "Ad Appignano e a Pollenza in palio punti pesanti»

Pietro Giacomini, diesse del Casette Verdini, presenta le partite del turno di Promozione dove non mancano le gare che mettono sul piatto della bilancia punti pesanti.

Appignanese-Rapagnano: "Si tratta di una partita aperta a tutti i risultati tra formazioni in salute".

Atletico Centobuchi-Elpidiense Cascinare: "L’Atletico Centobuchi è un’ottima squadra, ma l’Elpidiense Cascinare sta facendo un cammino importante, anche in questo caso si tratta di una partita aperta a qualsiasi risultato".

Aurora Treia-Palmense: "Ecco un match tra formazioni a caccia di punti per tirarsi fuori da una zona calda della classifica".

Corridonia-Cluentina: "Si tratta di un derby tra formazioni che stanno facendo molto bene. Vedo leggermente favorito il Corridonia e metto 1X".

Casette Verdini-Potenza Picena: "Noi abbiamo bisogno di punti come del resto anche il Potenza Picena, cercheremo in tutti i modi di conseguire un risultato positivo in una partita con una pesante posta in palio".

Monticelli-Matelica: "Il Monticelli sembra avere superato il momento critico, per il forte Matelica si tratta di una gara impegnativa contro un avversario da affrontare con molta attenzione".

Sangiorgese Monterubbianese-Vigor Castelfidardo: "È un match da pareggio, ma potrebbe venirne fuori la vittoria della Vigor Castelfidardo che ha impresso un alto ritmo al suo cammino".

Trodica-Porto Sant’Elpidio: "C’è stato il cambio della guida tecnica e gioca in casa, direi 1X".