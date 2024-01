Promozione, il direttore sportivo del MarottaMondolfo Pretelli sulla ripresa del campionato. "Si sono rinforzati tutti, è un girone di ritorno durissimo»

Anche il campionato di Promozione riparte. In vetta (nell’arco di 9 punti ci sono 10 squadre) la Portuali Dorica, dietro a meno 3 il Sant’Orso e il Fabriano Cerreto, in terza piazza a 6 lunghezze il duo Moie Vallesina-Marina. Chiude il Vismara. In zona playout il Villa San Martino e l’Atletico Mondolfo Marotta. "Il campionato di Promozione entra nel vivo – sottolinea il ds dell’Atletico MondolfoMarotta Paolo Pretelli – le partite saranno tutte decisive e i punti in palio pesantissimi. Molte società si sono rafforzate, soprattutto quelle più attardate come noi e, ad esempio, la matricola Castelfrettese, quintultima, che oltre al centrocampista classe 2000 Zannini ha preso i centrocampisti Michele Piancatelli, classe 2004, in prestito dal Tolentino e Nicola Palazzi, dalla Pergolese, oltre al portiere Alessandro Tomba.

Altra compagine che si mossa molto bene sul mercato è il Gabicce: dopo l’ approdo del Mister Angelini, oltre al portiere Cappuccini, è arrivata dal campionato Sanmarinese l’esperta punta Torsani che ha già timbrato il cartellino con una marcatura decisiva nel match vinto a Castelferretti, anche se i problemi per i rivieraschi in difesa non sembrano terminati dopo l’ ennesimo infortunio del difensore Tombari. Ma il Gabicce risalirà. Nella lotta al vertice l’unica pesarese accreditata è il S Orso che ha ritrovato i gol di bomber Muratori, al sesto centro. I fanesi però perdono l’esperto difensore centrale Alegi che scenderà di categoria per motivi lavorativi, un tassello importante da rimpiazzare per mister Fulgini che è già alle prese con non pochi problemi in difesa visto che tra le squadre di vertice è quella che ha subito il maggior passivo di reti: 21. Per la prima posizione vedo favorito il Fabriano con l’espertissimo mister Stefano Tiranti.

La formazione del presidente Porcarelli si è mossa tardi questa estate ma ora sta intervenendo sul mercato e aggiustando la squadra: sono già ufficiali gli arrivi di Bezzicchieri, attaccante molto forte per la categoria, e del centrocampista Nicols Rango. Ora la società sta trattando un play per sostituire il partente Grazioso. La Fermignanese ha cambiato molto soprattutto in ruoli chiave come il portiere e la prima punta dove sono arrivati Fiorelli e Luca Montanari e si vocifera l’imminente firma dell’ex Urbino Giacomo Calvaresi. I lanieri si potrebbero inserire nella lotta per la griglia play off a discapito di qualche anconetana.

Terremoto in casa Valfoglia con la separazione improvvisa tra il club e Mister Renzi. Il tecnico pesarese ha perso la fiducia dell’ambiente molto probabilmente a causa di un rendimento casalingo poco produttivo con cinque sconfitte subite. Vismara e Valfoglia sono le uniche due squadre che non registrano movimenti di mercato, mentre il Villa San Martino ha inserito prima della sosta l’esperto Lucio Tartaglia giocatore che però negli ultimi periodi ha sempre militato in seconda o prima categoria. Un innesto giovane alla Pergolese: il promettente 2004 Casagrande, punta scuola vigorina per sostituire Montanari. Le squadre in coda, compreso l’Atletico, dovranno cercare di risucchiare nella zona calda anche chi è a quota 21-22 punti per allargare la lotta alla salvezza. Noi abbiamo cercato di rinforzare la squadra: oltre all’pro Edoardo Scrosta, sono arrivati l’attaccante Matteo Pantaleoni ex Fano, il difensore classe 2000 Alex Di Gennaro della SS Folgore (campionato interno di San Marino). Dopo l’addio consensuale con il tecnico Sartini è arrivato il nuovo allenatore Sergio Spuri".

Amedeo Pisciolini