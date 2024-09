Promozione. Il ds Giacomini presenta le gare del terzo turno

Pietro Giacomini, direttore sportivo del Casette Verdini, presenta la terza giornata del girone B di Promozione.

Monticelli-Montegiorgio: "Si tratta di uno scontro molto interessante. Da un lato, c’è un Monticelli che è una bellissima squadra; dall’altra c’è una formazione giovane che può fare bene. Vedo favorito il Monticelli, ma troverà di fronte molte difficoltà".

Corridonia-Azzurra SBT: "La squadra di casa è reduce da due pareggi e allora cercherà di sfruttare il fattore campo per centrare la prima vittoria, ma dovrà stare attento perché l’Azzurra SBT ha le carte in regola per fare bene".

Porto Sant’Elpidio-Elpidiense Cascinare: "È un derby. Vedo favorito il Porto Sant’Elpidio perché è una formazione molto forte e lotterà per le prime posizioni".

Aurora Treia-Grottammare: "È una gara da 1, ma c’è da prestare attenzione perché il campionato riserva sempre grosse sorprese".

Palmense-Azzurra Colli: "L’Azzurra è costruita per stare lassù, ma dovrà fare i conti con una Palmense che sta facendo molto bene. Sarà una gara in cui può succedere di tutto".

Sangiorgese-Casette Verdini: "Ci attende una sfida complicata, ma dobbiamo dare continuità ai risultati. Sarà importante non commettere errori perché dall’altra parte ci sarà un avversario esperto capace di capitalizzare ogni indecisione".

Vigor Montecosaro-Cluentina: "Si affrontano due formazioni molto compatte e organizzate, non mi sorprende se finisse in parità".

Trodica-Settempeda: "La Settempeda è un’ottima squadra, tuttavia Trodica ha un qualcosa in più per il campionato ed ecco perché ritengo favoriti i locali".