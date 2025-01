Promozione: il Faro Gaggio aspetta il petroniano. Il Bentivoglio punta dritto alla capolista

Anche la Promozione darà il via al girone di ritorno. Tutte le nove sfide del girone C si giocheranno alle ore 14,30. La terza della classe Valsetta Lagaro (33) bagnerà il 2025 sul terreno di gioco dell’Msp (18) mentre il Bentivoglio (31) è atteso dal big match contro la capolista Mesola (37). Il Faro Gaggio, sesto a 26 ma con una partita in meno rispetto alle altre (la sfida con la Comacchiese rinviata per neve sarà recuperata il 15 gennaio), affronterà tra le mura amiche il Petroniano (22) mentre il Trebbo, sestultimo a 19, se la vedrà a domicilio con i ferraresi della Portuense Etrusca. Per le zone caldissime della classifica, l’Atletico Castenaso (14), che in seguito alla sconfitta sul campo del fanalino di coda Junior Corticella, ha deciso di interrompere il rapporto con Gianni Mazzoni affidando la panchina a Luca Gabbriellini, farà visita alla rivale per la salvezza Consandolo (22) mentre ad Anzola Emilia si giocherà il delicatissimo derby tra il Felsina, penultimo a 13, e lo Junior, ultimo a 8.