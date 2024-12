Promozione. Il Faro Gaggio passa grazie a Garni

Anche il girone C di Promozione è stato condizionato dal maltempo. Delle nove partite in programma in questa sedicesima giornata, ne sono state giocate appena quattro (rinviate Atletico Castenaso-Comacchiese, Junior Corticella-Casumaro, Mesola-Masi Torello Voghiera, Portuense Etrusca-Consandolo e X Martiri-Msp) e, di queste, una è andata in scena nell’anticipo di sabato. Si tratta dell’attesissimo big match tra la Centese e il Bentivoglio, che ha visto prevalere la formazione ospite grazie a una zampata a inizio ripresa di Raspadori. Per quanto riguarda tre sfide disputate regolarmente ieri pomeriggio, nell’atteso scontro di alta classifica tra la terza forza del campionato Valsanterno e la seconda della classe Valsetta Lagaro a spuntarla è stata la formazione di casa con un roboante 4-0.

Grazie a questo successo, il team imolese guidato da Giangiacomo Geraci ha agganciato in vetta alla classifica il Mesola (che ha però una partita in meno). Le altre due sfide di ieri hanno visto sfidarsi quattro compagini bolognesi in due derby. Ad Anzola Emilia, il Faro Gaggio è riuscito a passare di misura contro il Felsina grazie a un guizzo di Garni a inizio partita mentre il Petroniano ha avuto la meglio 2-1 del Trebbo. In vantaggio con Crisci, i padroni di casa hanno subìto il pareggio a opera di Marchi, ma, nel finale, è arrivato il gol vittoria firmato da Cordoni.

Domenica prossima andrà in scena la penultima di andata: tra i big match di giornata spiccano Faro Gaggio-Valsanterno, Comacchiese-Centese e Bentivoglio-Portuense.