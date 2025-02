Promozione: Il Forte dei Marmi impegnato a Casalguidi. Il Pietrasanta dimezzato dagli infortuni

Nella 22ª giornata (settima di ritorno) del campionato di Promozione sono in trasferta sia il Pietrasanta sia il Forte dei Marmi. Siamo a 9 giornate dal termine. Il turno si è aperto già ieri con i due anticipi del sabato Marginone-Montecatini 0-0 e San Marco Avenza-Monsummano 0-3.

Qui Pietrasanta. Continua la maledizione sugli infortunati in casa biancoceleste dove Laurini si è rotto la mano in allenamento (frattura doppia al dito e al metacarpo per l’ex Serie A). Poi il difensore mancino Terigi non sta ancora bene e sarà portato in panchina solo per onor di firma non potendo ancora giocare. Qualche chance in più di subentrare cel’ha il devastante jolly offensivo Mattiello che è fuori da un pezzo. E in attacco si è fatto male pure Alessandro Remedi. "Non riesco mai ad avere la formazione al completo da inizio stagione ad oggi" si lamenta mister ’Beppe’ Della Bona. Il suo Pietrasanta comunque è secondo in classifica al pari del San Giuliano e a -3 dalla vetta della Real Cerretese. Oggi non può sbandare nella “fatal“ Viaccia, contro il fanalino di coda, dove arbitra Subhan di Pontedera, con assistenti Magnelli di Valdarno e Vedda di Firenze. All’andata fu 4-0 per il Pietrasanta. Probabile formazione (3-5-2): 1 Citti; 2 Da Prato, 6 Laucci, 5 Bartoli (2005); 7 Szabo, 8 Aquilante, 4 S. Ceciarini (C), 10 Biagini, 3 Della Pina; 9 Bruzzi, 11 Falorni.

Qui Forte dei Marmi. Quarto potere del girone, la squadra di Luca Cagnoni col suo attacco atomico e una difesa che non prende gol da tre gare va a Casalguidi (la terna è col fischietto aretino Paolini ed i guardalinee livornesi Di Spigno e Costantini). All’andata finì 1-1. Oggi negli squali mancheranno oltre al solito capitan Lossi (che è sulla via del recupero dopo l’operazione) anche Rodriguez (fermatosi per un problema al polpaccio). Dovrebbe esserci l’esordio da titolare per Minichino in mediana con l’avanzamento di Bresciani. Probabile formazione (4-2-3-1): 1 Ceragioli; 2 Credendino, 5 F. Sodini, 6 Rocchiccioli, 3 Arcidiacono (2007); 4 Papi, 8 Minichino; 11 N. Sodini, 10 Bresciani, 7 Tedeschi (C); 9 Maggi.