Promozione: il Forte dei Marmi sul campo della Pontremolese. Pietrasanta, sfida durissima con la Larcianese

La prima partita del 2025, che anche qui come in Eccellenza corrisponde alla seconda giornata dopo il giro dboa, vede per le nostre due formazioni versiliesi una domenica tostissima.

Pietrasanta. Allo stadio Comunale “XIX Settembre“ arriva la Larcianese di Maurizio Cerasa che il tecnico biancoceleste Giuseppe Della Bona descrive così: "Loro sono una squadra forte e consapevole, che si è pure rinforzata nel mercato di dicembre (l’ultimo colpo in entrata è stato il centravanti Ba dal Montecatini, ndr)" Nel Pietrasanta campione d’inverno si è già fermato Laurini per problemini muscolari dopo aver caricato un po’ in seguito ad un periodo di lunga inattività. Sono poi sempre fuori Da Prato dietro e il jolly Mattiello davanti. Ed è out anche Bertozzi. Della Bona medita di mettersi a quattro dietro. Arbitrerà Ponzalli di Prato, con Marino di Pisa e Amzil di Firenze. Probabile formazione (4-3-3): 1 Citti; 2 Bartoli (2005), 4 S. Ceciarini (C), 3 Terigi, 5 Laucci; 7 Szabo, 10 Biagini, 8 Aquilante; 11 Remedi, 9 Bruzzi, 6 Della Pina.

Forte dei Marmi. Partita durissima anche per gli squali che vanno sul campo della Lunigiana Pontremolese che davanti ha un arsenale con Baudi e gli acquisti invernali versiliesi Gabriele Ceciarini e Mengali senza dimenticare Mancini. "Purtroppo noi non ci arriviamo nella nostra miglior versione – dice Cagnoni – ma venderemo cara la pelle". Infatti il centravanti Maggi non si è mai allenato in questo periodo, Giacomo Tedeschi è via in viaggio di nozze mentre Rodriguez è squalificato. Infortunato poi c’è capitan Lossi. Dietro non al meglio Credendino che però stringe i denti. Cagnoni dunque sarà giocoforza costretto a rivoluzionare qualcosa nel suo 4-2-3-1 e sta pensando se avanzare uno dei suoi due giovani terzini mettendolo più alto in fascia. Al “Lunezia“ fischierà Lambardi di Piombino, coi guardalinee pistoiesi Giuntoli e Spinelli. Probabile formazione (4-2-3-1): 1 Ceragioli; 2 Credendino, 5 F. Sodini, 6 Rocchiccioli (C), 3 Arcidiacono (2007); 4 Papi, 8 Bresciani; 7 Gentile (2005), 10 Seriani, 11 Del Soldato; 9 N. Sodini.