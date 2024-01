Promozione. Il Fossolo travolto dall’Osteria Grande. Msp e Felsina 1-1. L’Anzolavino va ko

Non ha regalato sorprese l’atteso testacoda del girone C di Promozione. L’Osteria Grande di Vito Melotti si è infatti sbarazzata 4-1 dell’ultima della classe Fossolo, con i punti di vantaggio sulla prima inseguitrice Solarolo che restano sette vista la concomitante (e tutt’altro che scontata) vittoria della formazione ravennate contro l’ostica Comacchiese. Restando nelle parti alte della classifica, estremamente importante è anche il successo raccolto dall’Atletico Castenaso contro la Valsanterno, terza della classe nonché formazione più in forma del momento. Grazie ad un fulmineo uno-due ad inizio ripresa, il team di Gianni Mazzoni si è infatti aggiudicato il match con il punteggio di 2-0 e, questa vittoria, è valsa il quinto posto in classifica a pari-merito con la Portuense. Preziosi come l’oro anche i tre punti raccolti dal Trebbo: impegnata nella difficile sfida interna contro i più quotati rivali del Mesola, la compagine di Alessandro Valtorta l’ha decisa 2-0 nella ripresa ed ora la situazione salvezza si fa più rosea. Attento a non rifinirci dentro deve stare lo Junior Corticella di Fabrice Cavina, sconfitto 2-1 sul campo della diretta rivale Fontanelice. Ko per 2-0 anche dell’Anzolavino di Eugenio Lanfranchi sul terreno del Placci Bubano mentre nell’anticipo di sabato l’Msp di Giuseppe Brunetti ed il Felsina di Riccardo Regno hanno impattato 1-1.