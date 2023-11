Promozione Il Magra Azzurri blocca la capolista

Il Magra Azzurri tiene a bada il tentativo di allungo della capolista del campionato di Promozione ligure. I santostefanesi che sembrano aver superato di slancio il momento difficile, stanno mettendo in fila risultati confortanti, punti e una posizione di classifica in linea con le buone aspettative del club che punta a un campionato senza assilli. La stagione è ancora lunghissima ma di certo la striscia utile di rendimento costruita dai ragazzi diretti dal tecnico Giovanni Putti è il segnale che la crisi è alle spalle. Sul campo del Molassana, leader del torneo, è arrivato il pareggio senza reti anche con qualche brivido soprattutto nel primo tempo quando Benabbi ha salvato sulla riga un colpo di testa, anche se i biancazzurri si sono resi pericolosi con un calcio di punizione di Ortelli. Il Molassana ha spinto nella ripresa senza però riuscire a far breccia nell’organizzata retroguardia del Magra Azzurri. I genovesi restano dunque al comando della classifica con inalterato vantaggio sul Rapallo Psm che ha pareggiato 2-2 contro il Bogliasco nell’attesa sfida tra le principali inseguitrici. Importante vittoria anche per la Tarros Sarzanese nel confronto al ’Miro Luperi’ contro il Little Club James risolto nella ripresa con il gol di Casciari che ha sbloccato la contesa e messo al sicuro nel finale per i rossoneri di mister Simone Calise da Di Martino. Si avvicina alla lotta per il vertice l’Intercomunale Beverino che è andata a prendersi il prezioso successo 2-0 sulla San Desiderio. La doppietta del solito Mosto e il guizzo di Motta hanno piegato la resistenza del Don Bosco Spezia superato 3-2 dalla Caperanese. Resiste un tempo il Canaletto sul campo del Vallescrivia che poi prende il largo andando a vincere 3-0. Vittoria anche per la Sampierdarenese 2-0 sul Rapallo Ruentes.