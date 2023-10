Promozione. Il Maliseti ospita il San Marco Avenza: "Riscattarsi subito»

Partita casalinga da prendere con le molle per il Maliseti Seano. Oggi alle 14.30 gli amaranto proveranno a riscattarsi dopo la deludente prestazione di domenica scorsa contro la Rea Cerretese il ospitando un brutto cliente come il San Marco Avenza. L’obiettivo del Maliseti è ovviamente quello di provare a strappare la prima vittoria in stagione per uscire dalle zone basse della graduatoria dove condivide peraltro il terzultimo posto a quota 4 punti proprio col San Marco Avenza. "Non guardiamo la classifica. Il San Marco Avenza è partito male ma è una formazione che può lottare tranquillamente in zona play off – commenta Piero Carovani, allenatore del Maliseti Seano -. Spero però che da parte nostra ci siano la voglia e l’orgoglio di riscattarci. Non avrò ancora Amerighi a disposizione ma rientreranno Robi e Siqueri, almeno come alternative a gara in corso".

L. M.