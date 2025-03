Promozione. Il Montelupo spreca troppo contro il San Miniato e si complica l’accesso ai play-off

MONTELUPO0SAN MINIATO BASSO0

MONTELUPO: Lensi, Cupo, Cerrini (75’ Cintelli), Tremolanti, Corsinovi (23’ Pucci), Alicontri (47’ Marrazzo), Ulivieri, Bartolozzi, Torrente, Caparrini (75’ Ferrmaca), Masoni. All.: Lucchesi.

SAN MINIATO BASSO: Micheli, Cittadini, Razzanelli, Fioravanti, Borghi, Bagnoli, Ercoli, Ficarra, Alesso, Demi, Zini. A disp.: Calugi, Neri, Bucalossi, Di Benedetto, Campolmi, Dussol, Gaye, Coluccia, Celestre. All.: Bicchieri.

Arbitro: Agabiti di Livorno.

MONTELUPO FIORENTINO – Un Montelupo sprecone si deve accontentare del pari a reti bianche, e adesso solo una combinazione aprirebbe le porte dei play-off: vittoria domenica sul campo del Massa Valpiana e sconfitta del Lebowksi proprio col San Miniato Basso. Tornando al match la squadra di Lucchesi parte forte e al 12’ ci vuole un ‘miracolo’ di Micheli per negare il gol a Ulivieri, mentre al 20’ e al 53’ è protagonista Caparrini: prima una sua punizione dal limite esce di un soffio e poi un atterramento in area ai suoi danni in area non porta al rigore tra le proteste locali. Nonostante i pesanti infortuni della coppia centrale di difesa Corsinovi e Alicontri, anche nella ripresa è il Montelupo ad avere le occasioni migliori. Al 60’ un diagonale di Cerrini è deviato in angolo dal portiere, al 73’ Torrente vede un difensore respingere la propria conclusione a botta sicura con Masoni che da due passi spara alto il comodo tapin e al 94’ su cross morbido di Cintelli ancora Torrente mette fuori di testa a colpo sicuro. L’unica chance degli ospiti è un colpo di testa di Ficarra all’82’, neutralizzato da Lensi.